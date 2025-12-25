Ο Γιώργος Τσακίρης εστιάζει στην αξία της καλής ενίσχυσης (ειδικά στη θέση του φορ) και δεν προσπερνάει την αστεία προσπάθεια των αφεντικών του παρασκηνίου...

Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους, με υγεία, χαρές και ευτυχισμένες στιγμές σε εσάς, τις οικογένειές σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Να είστε αυτές τις μέρες όσο μπορείτε περισσότερο με τους μεγαλύτερους ανθρώπους που υπάρχουν στη ζωή σας και ας νιώθετε ακόμη και στη σκέψη κάποιοι: πλήξη και βαρεμάρα λόγω διαφοράς ηλικίας. Είναι υπέροχη αυτή η εορταστική περίοδος, είναι φανταστικά τα Χριστούγεννα ειδικά αν είσαι παιδί, έφηβος, ή τέλος πάντων έως τα 30 και παραπάνω με διάθεση να παρτάρεις, τα γνωρίζω καλά, τα έχω περάσει όλα τα στάδια. Αντίστοιχα υπέροχα και μοναδικά είναι όταν έχεις παιδιά και δημιουργείς στιγμές που θα συνιστούν παντοτινές αναμνήσεις με τη διαφορά ότι όταν τα χρόνια θα περάσουν αυτές οι μνήμες που θα σε συντροφεύουν, αν δεν αντικατασταθούν με νέες υπέροχες στιγμές, θα σου στοιχίζει συναισθηματικά. Είναι ταυτόχρονα βλέπετε και η πλέον μελαγχολική γιορτή αυτή των Χριστουγέννων και θεωρώ το γνωρίζουν όλοι αυτό.

Για τον λόγο αυτό μην αφήνετε κανένα μόνο του να βυθιστεί στις αναμνήσεις του, που θα είναι υπέροχες μεν, μελαγχολικές δε, αφού θα τις φέρνει στο μυαλό του μπροστά από μια τηλεόραση, μια πολυθρόνα, έναν καναπέ, ή ένα κρεβάτι και με τα μάτια υγρά φυσικά αφού θα σκέφτεται ότι τώρα είναι μόνος, ή μόνη, δίχως συντροφιά και το μυαλό παίζει περίεργα και άσχημα παιχνίδια... Δεν είναι αγγαρεία (δεν πρέπει να είναι) να αφιερώσουμε χρόνο και αγάπη σε όλους και ειδικά στους ανθρώπους που μεγάλωσαν και βιώνουν τη μοναξιά και νιώθουν ότι τους προσπεράσαμε, πως τους ξεχάσαμε... Να είστε όλοι καλά, να έχετε υγεία και μόνο ευτυχισμένες στιγμές στα σπιτικά σας, μπόλικες χαρές: όπως της συμβαίνει της ΑΕΚ ντε αυτή τη περίοδο μετά και την επικράτηση με ανατροπή (μια ακόμη) επί του ΟΦΗ...

Η Ένωση βρίσκεται στην κορυφή του πρωταθλήματος, στην προημιτελική φάση του Conference League και στον θεσμό του Κυπέλλου στο βατό μονοπάτι για τον τελικό! Αν μη τι άλλο αυτά είναι αποτέλεσμα συνολικής σούπερ δουλειάς που ξεκίνησε από την υλοποίηση του αγωνιστικού σχεδιασμού του Χαβιέρ Ριμπάλτα (και ας έχω ένσταση με το θέμα του δεξιού και αριστερού μπακ προσωπικά), την αποτελεσματικότητα του Μάρκο Νίκολιτς στο να δημιουργήσει αυτό το σύνολο που είναι το καλύτερο στην Ελλάδα έως τώρα και φυσικά στους ίδιους τους ποδοσφαιριστές που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες! Εννοείται πως αν δεν υπήρχε η ιδιοκτησία και ο Μάριος Ηλιόπουλος να επενδύσει και να δώσει τα κλειδιά τίποτα από τα παραπάνω δεν θα τα αναφέραμε τούτη τη στιγμή στο κείμενο αυτό: διότι πρέπει να αναγνωρίζουμε και να αναδεικνύουμε, όχι μόνο να κρίνουμε, άλλωστε είναι το εύκολο αυτό.

Σούπερ ο απολογισμός των καλοκαιρινών προσθηκών και η... απογείωση!

Γενικά ο αγωνιστικός σχεδιασμός των Ριμπάλτα και Νίκολιτς έχει αποδειχθεί επιτυχημένος και ειδικά στη θέση του επιθετικού με το εξαιρετική όσο και σούπερ επιτυχημένο για την ΑΕΚ deal με τον Λούκα Γιόβιτς! Είναι αυτός η κορυφαία προσθήκη της Ένωσης φέτος; Έως τώρα ίσως το τίτλο αυτό να αξίζει αποκλειστικά ο Φελίπε Ρέλβας: ο Πορτογάλος στόπερ είναι συγκλονιστικός και δικαιολογημένα έχει την απόλυτη αναγνώριση από φίλους και ...εχθρούς! Ωστόσο για την Ένωση με όσα έχει περάσει, από τον περασμένο Φεβρουάριο και μέχρι να γίνει βασικός ο Γιόβιτς, ήταν εξαιρετικά μεγάλη η ανάγκη να αποδειχθεί σούπερ ο τύπος που φορά την φανέλα με το νούμερο "9". Γεγονός που είχε ακόμη μεγαλύτερη ανάγκη η ομάδα λόγω της μέτριας (σε καμία περίπτωση αδιάφορης) εικόνας του Πιερό και των μεγάλων - συχνών απουσιών του εξαιρετικού όσο αγωνιζόταν Ζίνι...

Είναι εκπληκτικός πραγματικά ο ανέτοιμος παρακαλώ Γιόβιτς όπως ο ίδιος είπε στις to the point δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα με αντίπαλο τον ΟΦΗ. Επιτυχημένες είναι και οι υπόλοιπες προσθήκες πλην Γκρούγιτς και μόνο! Από τους υπόλοιπους, με τον Μαρίν περισσότερο (σε επίπεδο προσφοράς) απ' όσων τα ονόματα θα διαβάσετε πιο κάτω, δεν γίνεται να έχει παράπονο ο ΑΕΚτζης. Μια χαρά τα πάει στην πρώτη του σεζόν σε ομάδα με πρωταγωνιστικό ρόλο ο Καλοσκάμης, τη στιγμή που ο Ζοάο Μάριο δείχνει πρόοδο και γίνεται σημαντικός κάθε ματς που περνάει. Περισσότερα περίμενε μεν, παίρνει πραγματάκια δε, από τον Πένραις που θέλει περισσότερο χρόνο προσαρμογής, αλλά και τον Κουτέσα ο οποίος ωστόσο έχει δώσει και αυτός σημαντικά πράγματα και γκολ στον Δικέφαλο!

Για τον λόγο αυτό άλλωστε και όσα διαβάσατε παραπάνω συνιστά υποχρέωση η επιπλέον ενίσχυση της ΑΕΚ που αν πετύχει και σε αυτή, μιας και η Ένωση παίρνει τον καλύτερο βαθμό από οποιαδήποτε ομάδα του ανταγωνισμού στο τι παίρνει από τις μεταγραφές της φέτος το καλοκαίρι (αλλά και από τις περσινές που δεν πήρε πολλά την περασμένη σεζόν όπως για παράδειγμα ο Κοϊτά, ο Στρακόσια και πιο πίσω ο Λιούμπισιτς). Αν προκύψει αντίστοιχη ανταπόκριση στην ενίσχυση της ομάδας τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, τότε δύναται να προκύψει απογείωση για τον Δικέφαλο, τη στιγμή που διεκδικεί να πετύχει παντού όπου συμμετέχει! Είναι κομβικό για την ΑΕΚ να βρει τους ιδανικούς για το σχέδιο Νίκολιτς: στην άμυνα και στο κέντρο αυτής, στα χαφ για να πλαισιώσει τους Πινέδα, Μαρίν και Μάνταλο που ξεχωρίζουν ήδη, αλλά και τον επιθετικό για να παίζει με Γιόβιτς, ή Ζίνι όταν απαιτείται αυτό σε Ελλάδα και Ευρώπη...

***Για το τέλος να ζητήσω αρχικά συγνώμη γιατί χαλάω το πνεύμα των ημερών αλλά με προκαλούν... Δεν γίνεται δηλαδή να υπάρχουν, ευτυχώς ελάχιστοι ακόμη αλλά θαρρώ θα αυξηθεί η ...γελοιότητα, τύποι να επιχειρούν να περάσουν ότι η ΑΕΚ μπορεί να έχει έρθει πιο κοντά με τον Ολυμπιακό, επειδή οι τελευταίοι εγκαταλείπουν το ρόλο του ...κομπάρσου σε μια συμμαχία που υπήρξε. Να 'χεις συμπράξει με τον Ολυμπιακό και να επιχειρείς, επειδή δεν φαίνεται να αντέχει αυτή η σχέση άλλο, να βιάσεις τη λογική και να δείξεις ότι κάποιοι θα κάνουν αυτό που εσύ επεδίωξες και έκανες πράξη! Μιλάμε για αλητεία το λιγότερο... Πάντως όντως είναι απολαυστικό αυτό που ζούμε τώρα, μου το έλεγαν και δεν το πίστευα τόσο διασκεδαστικό, τη στιγμή που είμαστε μόνο στην αρχή!