Στη Βραζιλία υποστηρίζουν ότι σήμερα έχει προγραμματίσει συνάντηση η Γκρέμιο με τον μάνατζερ του Τετέ, τον Πάμπλο Μπουένο, ώστε να τον αποκτήξσει από τον Παναθηναϊκό.

Ο εξτρέμ του Παναθηναϊκού Τετέ βρίσκεται στο Πόρτο Αλέγκρε για να περάσει τις μέρες των Χριστουγέννων με την οικογένειά του και τα βραζιλιάνικα ΜΜΕ επιμένουν για το ενδιαφέρον της Γκρέμιο.

Υποστηρίζουν ότι θέλει τον παίκτη δανεικό από τον Παναθηναϊκό με οψιόν αγοράς. Πρόταση που αν γίνει, διότι μέχρι τώρα δεν υπάρχει κάτι, είναι απίθανο να γίνει αποδεκτή για έναν παίκτη που είναι βασικό μέλος της ομάδας. Στο αεροδρόμιο, όταν αφίχθη στην πατρίδα του ο 25χρονος εξτρέμ, τον υποδέχθηκαν και δημοσιογράφοι και τον ρώτησαν για το φημολογούμενο ενδιαφέρον της βραζιλιάνικης ομάδας, με τον Τετέ ν' απαντάει πως με αυτά τα θέματα ασχολείται ο εκπρόσωπός του.

«Τα αφήνω όλα στον Πάμπλο, τον εκπρόσωπό μου. Είναι πολύ ωραία κίνηση. Είμαι πολύ χαρούμενος» ήταν χαρακτηριστικά η απάντηση του Τετέ, που δεν θέλησε να δώσει περαιτέρω έκταση στο θέμα.

Ο Τετέ έχει ένα πλουσιοπάροχο συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό μέχρι το καλοκαίρι του 2028, ενώ φέτος έχει πραγματοποιήσει 27 συμμετοχές με 2 γκολ κι 7 ασίστ.

Τα ΜΜΕ στο Πόρτο Αλέγκρε, πάντως, αναφέρουν ότι η Γκρέμιο έχει προγραμματίσει συνάντηση με τον μάνατζερ του Βραζιλιάνου άσου του Παναθηναϊκό κι ότι ο Μπουένο είναι ο σύμμαχός της.

Grêmio e empresário agendam reunião para negociar chegada de Tetê https://t.co/I9fJtGZaWI December 23, 2025

Αναλυτικά το ρεπορτάζ:

«Ο Τετέ δείχνει άμεσο ενδιαφέρον, ο μάνατζέρ του οργανώνει συνάντηση και η διοίκηση επιταχύνει τις επαφές με ορίζοντα το 2026.

Η Γκρέμιο απέκτησε ένα σημαντικό πλεονέκτημα στην προσπάθειά της να ενισχυθεί ενόψει του 2026. Ο Τετέ επικοινώνησε απευθείας με τον προπονητή Λουίς Κάστρο και ξεκαθάρισε ότι επιθυμεί να συνεργαστεί ξανά με τον Πορτογάλο τεχνικό. Αυτή η κίνηση ενθουσίασε τη διοίκηση, ενίσχυσε τον αγωνιστικό σχεδιασμό και αύξησε την εσωτερική αισιοδοξία. Την πληροφορία αποκάλυψε ο δημοσιογράφος Ντιόγκο Ρόσι, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στις εξελίξεις στο παρασκήνιο.

Αρχικά, η πρωτοβουλία ανήκε στον ίδιο τον ποδοσφαιριστή. Στη συνέχεια, ο Τετέ εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στο πρότζεκτ και δήλωσε διαθέσιμος για τον προπονητή. Η κίνηση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς τεχνικός και παίκτης είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν στη Σαχτάρ Ντόνετσκ. Υπάρχει, επομένως, μια εδραιωμένη επαγγελματική σχέση, με αποτέλεσμα η Γκρέμιο να αντιμετωπίζει πλέον την υπόθεση ως στρατηγική προτεραιότητα.

Παράλληλα, ο μάνατζερ του παίκτη, Πάμπλο Μπουένο, κινήθηκε για να φέρει πιο κοντά τις δύο πλευρές κι έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τη νέα διοίκηση της Γκρέμιο για την Τρίτη. Στόχος είναι η ευθυγράμμιση προσδοκιών, η συζήτηση του μοντέλου της συμφωνίας και η διατήρηση σταθερού κλίματος. Επιπλέον, ο ατζέντης επιδιώκει να διαφυλάξει καλές θεσμικές σχέσεις, καθώς εκπροσωπεί και άλλους ποδοσφαιριστές του συλλόγου.

Σε αυτό το πλαίσιο, το τεχνικό επιτελείο βλέπει τον Τετέ ως ιδανικό κομμάτι για μια ομάδα με ένταση και κάθετο παιχνίδι. Ο Λουίς Κάστρο δίνει προτεραιότητα σε γρήγορους και επιθετικούς εξτρέμ που συνεισφέρουν και αμυντικά, στοιχείο που ταιριάζει απόλυτα στο προφίλ του παίκτη. Έτσι, το όνομά του κερδίζει συνεχώς έδαφος στο ποδοσφαιρικό τμήμα.

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο αφορά τον μέσο Τιαγκίνιο, ο οποίος επίσης εκπροσωπείται από τον ίδιο μάνατζερ και βρίσκεται στη διαδικασία ένταξης στο βασικό ρόστερ. Η διοίκηση επιδιώκει ένα αρμονικό και παραγωγικό περιβάλλον, γι’ αυτό οι συζητήσεις προχωρούν με προσοχή αλλά και ξεκάθαρο στόχο. Η Γκρέμιο θέλει να προχωρήσει, χωρίς όμως υπερβολική βιασύνη.

Μετά τη συνάντηση, ο σύλλογος αναμένεται να καθορίσει τα οικονομικά δεδομένα, τη μορφή του συμβολαίου και τη συνολική βιωσιμότητα της συμφωνίας. Παράλληλα, η διοίκηση διατηρεί δημόσια στάση επιφυλακτικότητας. Εσωτερικά, ωστόσο, το σκηνικό εξελίσσεται θετικά και οι φίλαθλοι μπορούν να περιμένουν νέες εξελίξεις τις επόμενες ημέρες».