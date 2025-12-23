Η Γενναιόδωρη προσφορά του Ολυμπιακού στην Μητρόπολη Πειραιώς!

Ο Ολυμπιακός και ο πρόεδρος κ.Βαγγέλης Μαρινάκης δείχνουν για ακόμη μία φορά το φιλανθρωπικό τους πρόσωπο, στηρίζοντας και φέτος εμπρακτα το έργο της Μητρόπολης Πειραιώς.

Πιο συγκεκριμένα το πρωί της Τρίτης (23/12), ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του σταδίου «Γ. Καραϊσκάκης», κ. Βασίλης Βασιλειάδης, καθώς και οι ποδοσφαιριστές μας Θανάσης Κουτσογούλας και Νεκτάριος Αλαφάκης, μοίρασαν χιλιάδες δέματα με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στον Πειραιά.

Παράλληλα, ο κ. Βασιλειάδης έδωσε εκ μέρους του κ. Μαρινάκη χρηματικές επιταγές στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πειραιώς κ. Σεραφείμ, για την οικονομική ενίσχυση του έργου της Ιεράς Μητρόπολης Πειραιώς.

Ο ποδοσφαιριστής και εκ των αρχηγών της Κ23 του Ολυμπιακού, Θάνος Κουτσογούλας τόνισε πως: «Ο Ολυμπιακός και ο Πρόεδρος του Συλλόγου, κ. Βαγγέλης Μαρινάκης, είναι πάντα δίπλα στην κοινωνία, όπως και τώρα με τη στήριξη που πραγματοποιούμε εμείς εδώ. Θα μοιράσουμε τρόφιμα και στήριξη στους συνανθρώπους μας. Αυτό είναι το νόημα των γιορτών, των Χριστουγέννων. Tο αντιλαμβανόμαστε όλοι σήμερα, να βοηθάμε τον κόσμο. Εύχομαι σε όλους Χρόνια Πολλά με υγεία και ευτυχία».

Από την άλλη, ο ποδοσφαιριστής της ομάδας Κ23, Νεκτάριος Αλαφάκης, ανέφερε ότι: «Είμαστε εδώ δίπλα στους συνανθρώπους μας, να τους δώσουμε λίγη χαρά και βοήθεια αυτές τις Άγιες Μέρες. Ο Ολυμπιακός πάντα είναι κοντά στον κόσμο που έχει ανάγκη και το αποδεικνύει και σήμερα με μία κίνηση που έχει γίνει θεσμός εδώ και χρόνια. Καλές γιορτές, Καλά Χριστούγεννα με υγεία».



