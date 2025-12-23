Μέσα στις πρώτες 24 ώρες διάθεσης των εισιτηρίων του ΟΦΗ για το Super Cup πουλήθηκαν πάνω από 1.500 εισιτήρια. Τι ισχύει για τους κατόχους διαρκείας.

Οι γιορτές για τα 100 χρόνια του ΟΦΗ θα κορυφωθούν στις 3 Ιανουαρίου με το Super Cup, με αντίπαλο τον Ολυμπιακό στο Παγκρήτιο Στάδιο. Οι Κρητικοί στο πρώτο τους ματς για το 2026 θα διεκδικήσουν τίτλο στην έδρα τους και υπάρχει μεγάλη ζήτηση για τα «μαγικά χαρτάκια».

Στις πρώτες 24 ώρες διάθεση των εισιτηρίων έφυγαν περισσότερα από 1.500 εισιτήρια και οι ρυθμοί αγοράς συνεχίζονται με πολύ καλούς ρυθμούς. Μέχρι την Παραμονή Χριστουγέννων στις 16:00 έχουν προτεραιότητα οι κάτοχοι διαρκείας και μετά θα ανοίξει η ελεύθερη αγορά.

Θυμίζουμε πως το Super Cup είναι διοργάνωση της EΠΟ και συνεπώς τα εισιτήρια διαρκείας του ισχύουν και δεν εξασφαλίζουν στον κάτοχο την είσοδο στο Παγκρήτιο παρά μόνο αυτήν την προτεραιότητα.

Όπως είναι γνωστό, για τους Ομιλίτες διατίθενται συνολικά 8.380 εισιτήρια και οι τιμές από 10 έως 30 ευρώ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά τους είναι η Κάρτα Φίλου ΟΦΗ 2025-26, με τα έσοδα να ενισχύουν τον Ερασιτέχνη.