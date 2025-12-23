Αποθέωση της Marca: «Ελ Καμπί, ο δολοφόνος του Μεντιλίμπαρ»

Ο Ελ Κααμπί είχε την τιμητική του στη Marca, η οποία τού έπλεξε το εγκώμιο για το ασύλληπτο γκολ που πέτυχε με το Μαρόκο στο Copa Africa.

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί δεν χρειάζεται πολλά αγωνιστικά λεπτά για να αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα του στο Copa Africa φέτος. Ο σέντερ φορ του Ολυμπιακού μπήκε ως αλλαγή στο ματς του Μαρόκου με την Κομόρες και λίγο αργότερα σκόραρε ένα ασύλληπτο ανάποδο ψαλίδι το γκολ, με το οποίο διαμόρφωσε το τελικό 2-0 για την εθνική του ομάδα.

Φυσικά το γκολ του έκανε τον γύρο του κόσμου, ενώ με τη σειρά της η Marca αποθέωσε τον Μαροκινό φορ, χαρακτηρίζοντας τον ίδιο ως «killer» και τέρμα του ως ένα από τα κορυφαία όχι μόνο του φετινού τουρνουά, αλλά ίσως και στην ιστορία της διοργάνωσης.

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά στο σχετικό αφιέρωμα, η συγκεκριμένη έμπνευση «μόνο στο μυαλό του Ελ Κααμπί θα μπορούσε να υπάρξει», με τους Ισπανούς να κάνουν ιδιαίτερη μνεία και στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και στη δουλειά που έχει κάνει στους Ερυθρόλευκους. Συγκεκριμένα, ανέφεραν ότι ο Ελ Κααμπί υπό τις οδηγίες του Βάσκου τεχνικού βρίσκει δίχτυα ασταμάτητα, καθώς από την άφιξή του στον Πειραιά το 2023 έχει πετύχει 75 γκολ σε 116 εμφανίσεις, ενώ φέτος μετρά ήδη 14 σε όλες τις διοργανώσεις.