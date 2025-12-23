Το ενδεχόμενο αποχώρησης του Ολίμπιου Μορουτσάν από τον Άρη φαντάζει πιθανό καθώς ο Ρουμάνος βρίσκεται στην αγορά αναζητώντας ομάδας.

Το ενδεχόμενο δανεισμού ή και πώλησης (εφόσον «καταφθάσει» σχετική πρόταση) του Ολίμπιου Μορουτσάν φαντάζει αρκετά πιθανό στον Άρη καθώς ήδη ο ατζέντης του Ρουμάνου ποδοσφαιριστή δουλεύει προς αυτήν την κατεύθυνση. Προφανώς ο Άρης είναι ενήμερος και απόλυτα σύμφωνος με τις ενέργειες του εκπροσώπου του έμπειρου μέσου καθώς το πρώτο μισό της σεζόν κύλησε αντίστροφα των προσδοκιών για τον διεθνή επιτελικό μέσο. Ο Μορουτσάν αποκτήθηκε με την προοπτική να κάνει τη διαφορά στην επιθετική γραμμή της ομάδας, έπειτα όμως από 16 αγώνες δεν έχει γκολ ή ασίστ και γενικώς χαρακτηρίζεται για τις μέτριες εμφανίσεις του.

Το βασικό επιχείρημα για τον ποδοσφαιριστή σχετίζεται με το γεγονός χρησιμοποίησής του σε θέση η οποία δεν ταιριάζει στα χαρακτηριστικά του καθώς έπαιξε ελάχιστα στο «10» και για την ακρίβεια τοποθετήθηκε στο δεξί άκρο της επίθεσης. Πριν ετοιμάσει βαλίτσες για Θεσσαλονίκη υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο συνεργασίας, ο Μορουτσάν αγωνιζόταν στην Τουρκία και ουσιαστικά σ’ αυτή την αγορά έχει εστιάσει ο ατζέντης του, πέραν ασφαλώς αυτής της Ρουμανίας.

Μάλιστα, ο ατζέντης του παίκτη, με δηλώσεις του σε ρουμανικό Μέσο, είπε μεταξύ άλλων ότι… «αυτή τη στιγμή ο Μορουτσάν έχει συμβόλαιο με τον Άρη. Θα δούμε τις επιλογές του κι αν μπορεί να παίξει περισσότερο Θα δούμε τι πιθανότητες υπάρχουν για να παίξει περισσότερο», ενώ σε συνέντευξή του στην τουρκική Fanatik είπε μεταξύ άλλων ότι «προσπαθούμε να βρούμε άλλες ομάδες όπου θα μπορούσε να ενσωματωθεί πιο εύκολα και καλύτερα. Δεν ξέρω αν θα γίνει αυτό τον χειμώνα, αλλά είναι πολύ πιθανό το καλοκαίρι».