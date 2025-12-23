Ο Χρύσανθος Τσαλτίδης γράφει στο blog του στο gazzetta.gr για το οξυγόνο που έδωσε η νίκη στην Τρίπολη, αλλά και την απαιτητική συνέχεια.

Ο Άρης πήγε αποδεκατισμένος στην Τρίπολη. Με τόσες πολλές απουσίες που καμία άλλη ομάδα δεν έχει σε 1 παιχνίδι, πόσο μάλλον για κανά…δίμηνο η ομάδα του Χιμένεθ πήρε ένα πολύ σημαντικό διπλό και βελτίωσε κάπως την θέση της. Οι 20 βαθμοί σε 15 ματς προφανώς και είναι καθρέφτης της ολικής αποτυχίας ως τώρα, αλλά έδωσαν ένα…χαμόγελο στον κόσμο και την ελπίδα ότι μπορεί το νέο έτος να γίνει…κάτι!

Θα περιοριστώ στο αγωνιστικό-μεταγραφικό που υπάρχει αυτή την στιγμή τονίζοντας παράλληλα ότι αυτό που είπε ο ΑΣ το κάνει και με το παραπάνω. Την…ανταπόκριση περιμένουμε και η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου ονειρεύεται ότι σύντομα θα βρεθεί ο άνθρωπος που θα αλλάξει τα οικονομικά δεδομένα προς το…πολύ καλύτερο. Μέχρι τότε υπάρχει προφανέστατα το παρόν όπου ο Άρης φωνάζει για ενίσχυση.

Ήδη μετράει επιστροφές…

Πριν ανοίξουμε τον φάκελο των μεταγραφών, ο Μανόλο Χιμένεθ ήδη μετράει επιστροφές παρόλο που ο Άρης όπως και όλες οι ομάδες εκμεταλλεύονται την διακοπή για ξεκούραση και αποσυμφόρηση.

Ο Ισπανός τεχνικός ήταν ανακουφισμένος στην Τρίπολη, αλλά και χαρούμενος γιατί οι παίκτες του έβγαλαν σε ένα παιχνίδι πάθος, αυταπάρνηση, κάποιοι ξεπέρασαν τους εαυτούς τους. Ο Αθανασιάδης πραγματοποίησε μία ακόμα εξαιρετική εμφάνιση, αυτή την φορά μετά τα ντέρμπι και έχει καταφέρει να σβήσει όλα εκείνα τα απαξιωτικά σχόλια των πρώτων ημερών του στην ομάδα. Άλβαρο και Ρόουζ ανταποκρίθηκαν με τον καλύτερο τρόπο. Δεύτερο παιχνίδι που κρατάνε το 0 μετά το ματς με τον Ολυμπιακό με τον Ρόουζ μάλιστα να παίζει ενώ την προηγούμενη μέρα είχε πυρετό. Ειδική μνεία απαιτείται για τον Φρίντεκ, αλλά και τον Παναγίδη που πραγματοποίησαν πολλή καλή εμφάνιση, αλλά και τον Μορόν. Ο Ισπανός μπορεί να μην απείλησε ιδιαίτερα την αντίπαλη εστία, αλλά έτρεξε, πίεσε, μάρκαρα, αμύνθηκε, έδωσε ότι είχε για το αποτέλεσμα και αυτή την συμπεριφορά θέλουν άπαντες από τον καλύτερο παίκτη της ομάδας.

Όλα αυτά έχοντας άπαντες την γνώση ότι η ομάδα πήγε στην Τρίπολη χωρίς 12 παίκτες, με 19 συνολικά και από αυτούς 3 τερματοφύλακες, 2 πιτσιρικάδες και 4 μεσοεπιθετικούς! Το θέμα είναι τι γίνεται από εδώ και πέρα και ποιοι θα είναι διαθέσιμοι στο πρώτο παιχνίδι της νέας χρονιάς που είναι και σημαντικό αφού αφορά τον θεσμό του κυπέλλου κόντρα στον Παναιτωλικό.

Ο Χιμένεθ περιμένει να έχει στην διάθεσή του τον Καντεβέρε, τον Φαμπιάνο, τον Διούδη και πιθανότατα τον Δώνη και να τους προσθέσει στις σίγουρες επιστροφές των Φατιγκά, Ράτσιτς και Γένσεν ώστε να μπορεί αυτός να έχει απαιτήσεις από την ομάδα και όλοι εμείς από αυτόν!

Το σημειώνω για μία ακόμα φορά ότι η…κριτική στον Χιμένεθ για…ποδόσφαιρο είναι κατά την άποψή μου εκτός τόπου και χρόνου και πραγματικά θα μπορούμε όλοι να τον κρίνουμε για τις επιλογές του από του…χρόνου. Τότε δηλαδή που θα μπορεί να επιλέξει τους καλύτερους και όχι τους μόνους διαθέσιμους. Επτά αρχικά επιστροφές που όμως προφανώς δεν είναι αρκετές και απαιτούνται και μεταγραφικές κινήσεις.

Μπορεί το…ιδανικό να γίνει και πραγματικό;

Καλώς ή κακώς ο Άρης λόγω των λαθών το καλοκαίρι σε συνδυασμό με τις πολλές αναποδιές από σκύλους μέχρι απίστευτους τραυματισμούς από την πρώτη προπόνηση, είναι από τις ομάδες που χρειάζονται επειγόντως ενισχύσεις. Όταν μάλιστα η ίδια η ΠΑΕ επικοινώνησε αρχές Νοέμβρη ότι θα κάνει τουλάχιστον 4 μεταγραφές, είναι φυσιολογικό και ο κόσμος να περιμένει αυτές τις κινήσεις άμεσα. Αριστερό μπάκ, αριστερό εξτρέμ, χαφ και στόπερ φαίνεται να είναι οι άμεσες ανάγκες και το θέμα είναι ποιοι από αυτούς θα βρίσκονται στην διάθεση του Ισπανού τις πρώτες μέρες του Γενάρη που μπορεί να καθορίσει όλη την χρονιά της ομάδας. Θυμίζω κύπελλο με Παναιτωλικό ανήμερα των Φώτων, 11 με ΑΕΚ, καλώς εχόντων των πραγμάτων 15 με ΠΑΟ και 19 με ΑΕΛ. Είναι κάτι παραπάνω από εμφανές ότι οι ενισχύσεις και απαραίτητες είναι και μπορούν να πολλαπλασιάσουν τις πιθανότητες για θετικά αποτελέσματα που θα κρατήσουν την ομάδα ζωντανή και στους 2 στόχους της.

Μπορεί άραγε το ιδανικό σενάριο έλευσης άμεσα των κινήσεων να γίνει και πραγματικότητα; Θα φανεί σε λίγες μέρες. Ως τότε θα δούμε λίγο μπάσκετ παραπάνω και ευελπιστώ η ομάδα του Μίλισιστς να συνεχίσει σε τέμπο…νικών καθώς έχει 7 στα 8 τελευταία παιχνίδια και μπορεί να κλείσει ιδανικά την χρονιά με ΑΕΚ και Τσεντεβίτα.

Να ευχηθώ Καλά Χριστούγεννα με υγεία και ψυχική ηρεμία σε όλο τον κόσμο και θα επιστρέψουμε με…μπάσκετ μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ…