Γρηγορίου: «Η φάση του Αλφαρέλα είναι ο ορισμός του πέναλτι»

Εκνευρισμένος από τις διαιτητικές αποφάσεις, ο Μιχάλης Γρηγορίου αναρωτήθηκε πού ήταν το VAR στις δύο φάσεις που έκριναν τον αγώνα στη Λεωφόρο.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, ο προπονητής του Άρη στάθηκε στ6η διαιτησία λέγοντας ότι… «το τρίτο γκολ του Παναθηναϊκού και το πέναλτι στον Αλφαρέλα αποτελούν αλλοίωση αποτελέσματος. Η δική μου δουλειά είναι να μεταδώσω στα παιδιά τη νοοτροπία που πρέπει να έχει ο Άρης. Και το προσπάθησαν σήμερα. Να έχουμε την κατοχή της μπάλας, να δημιουργήσουμε και να επιστρέψουμε στις νίκες. Αυτό είναι το ζητούμενο για εμάς. Είναι δύσκολο αλλά το οφείλουμε στην ιστορία και τη φανέλα της ομάδας στα ματς που απομένουν», είπε και συμπλήρωσε.

«Αυτό είναι και το παράπονό μου. Στο δικό μας γκολ, το VAR φώναξε τον διαιτητή. Στις δύο επόμενες φάσεις, όμως, πώς παίρνει πάνω το VAR τις αποφάσεις; Του Αθανασιάδη είναι στη μικρή περιοχή. Πολύ περισσότερο του Αλφαρέλα που είναι ο ορισμός του πέναλτι. Δεν ξέρω αν θα παίρναμε άλλο αποτέλεσμα. Ας το διεκδικούσαμε όμως. Δεν κλήθηκε ο διαιτητής στο VAR. Έχω καιρό σε τέτοιες φάσεις να το δω αυτό».

Στο αγωνιστικό κομμάτι είπε μεταξύ άλλων ότι… «θέλαμε να πάμε το ματς σε ένα δικό μας τέμπο, να γίνουμε δημιουργικοί, να ανεβάσουμε τις γραμμές μας. Προφανώς δεν είναι εύκολο να τα περάσουμε όλ’ αυτά σε λίγες μέρες. Δεχθήκαμε ένα κρύο γκολ, είχαμε την ευκαιρία με το δοκάρι αλλά δεν ισοφαρίσαμε. Πήγαμε σε δύο αναγκαστικές αλλαγές με Μεντίλ και Φαντιγκά. Να δούμε τι συμβαίνει κυρίως με τον δεύτερο. Ο Σούντμπεργκ έκανε μόνο μία προπόνηση επειδή γέννησε η γυναίκα του. Έπαιξε και αρκετά καλά… Από την προηγούμενη κατάσταση υπάρχουν προβλήματα. Δεν είμαστε όπως έπρεπε. Αυτό διορθώνεται μόνο με δουλειά. Να μπορέσουμε αυτά τα παιδιά να τους αλλάξουμε το status που είχαν στο μυαλό τους μέχρι τώρα. Να τους αλλάξουμε τη νοοτροπία. Να γίνουμε πιο επιθετικοί. Να ανεβάσουμε τις εντάσεις μας. Δεν υπάρχουν μαγικά».