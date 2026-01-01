Όπως είναι προφανές, λόγω της εξαιρετικής πορείας της ΑΕΚ και στις τρεις διοργανώσεις δεν είναι πολλοί παίκτες που δεν έχουν προσφέρει τα αναμενόμενα, ενώ υπάρχουν και ποδοσφαιριστές που έχουν... αναγεννηθεί, όπως ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς, ο Ρομπέρτο Περέιρα και ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς. Ο ποδοσφαιριστής του Μάρκο Νίκολιτς που μπαίνει στην κατηγορία των απογοητεύσεων είναι δεδομένα ο Μάρκο Γκρούγιτς. Ο Σέρβος χαφ από τη στιγμή που ήταν 1,5 χρόνο εκτός χρειάζεται το χρόνο του, όμως τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν έχει καταφέρει να προσφέρει βάσει του ονόματος και του επιπέδου του. Ο 29χρονος μέσος έχει 18 εμφανίσεις, εκ των οποίων οι 7 ως βασικός και οι 4 στα ματς της League Phase του Kυπέλλου Ελλάδας. Στο πρωτάθλημα ο Γκρούγιτς έχει παίξει βασικός με ΠΑΟΚ - ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια και ήταν αποκαρδιωτικός.

Ο Ρεμί Καμπελά ήταν η πρώτη μεταγραφή του Ολυμπιακού ενόψει της αγωνιστικής περιόδου 2025-26 και ήταν ο πρώτος που έφυγε στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο και μάλιστα πριν «βγει» καν ο Δεκέμβριος! Ο Γάλλος αποκτήθηκε με την... ταμπέλα του «νέου Βαλμπουενά», όμως δεν κατάφερε σε καμία περίπτωση να προσφέρει τα προσδοκόμενα. Ο 35χρονος μεσοεπιθετικός μέτρησε 10 εμφανίσεις και 2 ασίστ με την ερυθρόλευκη φανέλα, ενώ δεν έπεισε τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για να συμπεριληφθεί στην ευρωπαϊκή λίστα για τα ματς της League Phase του Champions League. Ο Καμπελά θα τελειώσει τη σεζόν στη Ναντ, ως δανεικός από τους Πειραιώτες.

Ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα ήταν η πιο ακριβή μεταγραφή του Ολυμπιακού το περασμένο καλοκαίρι. Οι Ερυθρόλευκοι επένδυσαν συνολικά περίπου 8 εκατομμύρια ευρώ για να αγοράσουν τον Βραζιλιάνο εξτρέμ από την Κόμο της Serie A, όμωςσε αυτήν τη φάση της τρέχουσαν αγωνιστικής περιόδου, ο 28χρονος δεν έχει καταφέρει καν να κερδίσει τη θέση του στα βασικά πλάνα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Στο πρώτο μισό της χρονιάς ο βραχύσωμος winger μέτρησε 1 γκολ και 5 ασίστ σε 18 εμφανίσεις, εκ των οποίων στις μισές ήταν βασικός. Ο Στρεφέτσα με την εικόνα του δεν δικαιολογεί το ποσό της μετραγραφής του και στον Πειραιά περιμένουν πολλά περισσότερα από εκείνον.

Μέχρι να πάρει... μπρος ο Γιώργος Γιακουμάκης και να δώσει λύσεις στο σκοράρισμα ο ΠΑΟΚ για ακόμα μια χρονιά «πονούσε» στη θέση του φορ. Οι Θεσσαλονικείς είχαν μια αισιοδοξία πως ο Φέοντορ Τσάλοφ στη δεύτερη σεζόν του στην Τούμπα θα μπορούσε να προσφέρει περισσότερα σε σχέση με την πρώτη χρονιά του, όμως αυτή αποδείχθηκε μάταιη. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου στήριξε όσο δεν πήγαινε τον Ρώσο φορ, ο οποίος μέτρησε 23 εμφανίσεις, όμως η προσφορά του ήταν μόλις 3 γκολ και 1 ασίστ, ενώ σπατάλησε πολλές σημαντικές ευκαιρίες. Χαρακτηριστικό για την πορεία του διεθνή επιθετικού είναι πως ο rookie Ανέστης Μύθου τον προσπέρασε στην ιεραρχία και μένει να φανεί τον Γενάρη εάν θα βρει νέα ποδοσφαιρική στέγη.

Από τις μεταγραφές που έκανε ο ΠΑΟΚ το καλοκαίρι εκείνη που μέχρι στιγμής δεν έχει αποδώσει τα επιθυμητά είναι ο Γκρεγκ Τέιλορ. Ο Σκωτσέζος αριστερός μπακ αποκτήθηκε ως ελεύθερος από τη Σέλτικ με την οποία τα προηγούμενα χρόνια έκανε... παπάδες, έχοντας 235 εμφανίσεις, 36 ασίστ, ενώ πανηγύρισε πέντε πρωταθλήματα, όμως με τα ασπρόμαυρα δεν δείχνει αυτό το πρόσωπο. Προς το παρόν ο 28χρονος ακραίος οπισθοφύλακας δεν έχει καταφέρει να διεκδικήσει τη θέση του βασικού από τον Αμπντούλ Ράχμαν Μπάμπα, ο οποίος έχει πάρει το «φορτίο» όλων των αγώνων του Europa League. Ο Τέιλορ έχει 12 εμφανίσεις με 1 ασίστ και η εικόνα του σίγουρα δεν είναι η καλύτερη δυνατή. Στην ίδια κατηγορία θα μπορούσε να συμπεριληφθεί και ο Λούκα Γκουγκεσασβίλι της μιας εμφάνισης, ο οποίος αποκτήθηκε για δεύτερος και έγινε τρίτος τερματοφύλακας.

Ο Ρενάτο Σάντσες ήταν από τα πιο ηχηρά ονόματα που ήρθαν στα μέρη μας το περασμένο καλοκαίρι. Ο Ρουί Βιτόρια έφερε στον Παναθηναϊκό τον Πορτογάλο χαφ, τον οποίο είχε και στην Μπενφίκα, όμως οι δυο συμπατριώτρε δεν πρόλαβαν να συνυπάρξουν για πολύ μαζί, καθώς ο έμπειρος κόουτς αποχώρησε μετά την 3η αγωνιστική και την ήττα από την Κηφισιά στο Βόλο. Φυσικά για τον 28χρονο μέσο υπήρχε η... φοβία για τους πολλούς τραυματισμούς του, η οποία επιβεβαιώθηκε πλήρως. Εκτός όμως από τα πολλά προβλήματα ο Σάντσες δεν έχει την αναμενόμενη εικόνα και τις περισσότερες φορές που τον έρχουμε δει με τα πράσινα. Μέχρι στιγμής ο άλλοτε σταρ των Μπάγερν και Παρί μετράει 8 εμφανίσεις, ενώ έχει δώσει μια ασίστ.

Ο Παναθηναϊκός έβγαλε πολλά χρήματα από τα ταμεία του για την απόκτηση του Τετέ και η αλήθεια είναι πως ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός δεν έχει... βγάλει μάτια με την απόδοσή του. Κάθε άλλο θα λέγαμε, καθώς δεν είναι λίγες οι φορές που έχει χάσει τεράστιες ευκαιρίες που στοίχισαν βαθμούς στους Πράσινους σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ο 25χρονος ποδοσφαιριστής έχει 13 συμμετοχές στο νέο πρωτάθλημα, με απολογισμό δύο γκο και τρεις ασίστ, ενώ στην Ευρώπη συμπεριλαμβανομένων των προκριματικών έχει αγωνιστεί 12 φορές χωρίς να σκοράρει. Κανείς δεν λέει πως δεν ξέρει μπάλα και αυτό είναι το θέμα. Το ότι ενώ μπορεί να κάνει την διαφορά με μία ντρίπλα, με μία του έμπνευση, όταν βρεθεί σε θέση βολής είναι σαν να «πελαγώνει».

Φετινή απογοήτευση για τον Παναθηναϊκό είναι χωρίς αμφιβολία και ο Φακούντο Πελίστρι. Ο Ουρουγουανός μεσοεπιθετικός στο τρέχον πρωτάθλημα της Stoiximan Super League έχει μόλις μία συμμετοχή και άλλες τέσσερις στην Ευρώπη. Σε όλα τα άλλα παιχνίδια έχει μείνει εκτός, καθώς έχει αντιμετωπίσει και πολλά προβλήματα τραυματισμών. Το σίγουρο είναι πως οι Πράσινοι περίμεναν φέτος πολλά πράγματα από τον 24χρονο ποδοσφαιριστή, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν έχουν πάρει. Και πέρσι ο Πελίστρι είχε πολλές μεταπτώσεις στην απόδοσή του, αλλά ειδικά φέτος δεν έχει προσφέρει. Μένει να δούμε το πότε θα ξεπεράσει τα προβλήματα που τον ταλαιπωρούν και να μπει και πάλι στην ομάδα που με την σειρά της έδωσε 6,5 εκατομμύρια για το 50% των δικαιωμάτων του, χωρίς σε καμία περίπτωση αυτή η επένδυση να έχει αποδώσει τα αναμενόμενα.

Μόλις αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό και ειδικά στα πρώτα του παιχνίδια, δεν ήταν λίγοι αυτοί που έλεγαν πως οι Πράσινοι στο πρόσωπό του βρήκαν έναν άξιο διάδοχο του Αλμπέρτο Μπρινιόλι για τα επόμενα χρόνια. Η αλήθεια είναι πως τα πράγματα για τον Μπαρτολομέι Ντραγκόφσκι δεν εξελίχθηκαν όπως τα περίμενε ο κόσμος της ομάδας. Ο 28χρονος Πολωνός ειδικά την φετινή χρονιά είχε πολλές μεταπτώσεις στο παιχνίδι του, φτάνοντας όχι απλά να χάσει τη θέση του στην βασική ενδεκάδα αλλά αυτήν τη στιγμή να είναι τρίτος στην ιεαραρχία, καθώς τον... προσπέρασε ο Κότσαρης. Φέτος στην Super League έπαιξε σε 6 παιχνίδια και κράτησε μία φορά ανέπαφη την εστία του, ενώ δεν ήταν λίγα και τα λάθη που έκανε, με τελευταίο το πέναλτι στην ήττα από την ΑΕΚ στη Λεωφόρο. Χωρίς την παραμικρή αμφιβολία θεωρείται και δικαίως μια από τις απογοητεύσεις των Πράσινων.

O Άρης των πολλών νέων προσώπων απογοητεύει τους «πληγωμένους» φιλάθλους του για ακόμα μια φορά, έχοντας το... ελαφρυντικό της «κατάρας» των πολλών τραυματισμών. Από τους... ενεργούς ποδοσφαιριστές του ρόστερ αυτός που απογοητεύει περισσότερο είναι ο Ολίμπιου Μορουτσάν. Ο 26χρονος εν ενεργεία διεθνής με τη Ρουμανία μεσοεπιθετικός αποκτήθηκε το καλοκαίρι για να δώσει το κάτι παραπάνω στη δημιουργία της ομάδας και έχει προσφέρει όσα έχει καταγράψει η στατιστική του. Μηδέν! Μέχρι στιγμής ο Μορουτσάν μετράει 16 εμφανίσεις δίχως γκολ ή ασίστ, ενώ δεν έχει βρει καν το βασικό του ρόλο στα πλάνα του Μανόλο Χιμένεθ, καθώς έχει δοκιμαστεί τόσο στα δυο «φτερά» της επίθεσης, όσο και στο «10».