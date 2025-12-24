Ο Δημήτρης Βέργος γράφει για το εξαιρετικό πρώτο εξάμηνο του Μάρκο Νίκολιτς στον πάγκο της ΑΕΚ, για τη διαχείρισή του και για τις μεταγραφικές προσθήκες του Ιανουαρίου.

Αν τον περασμένο Μάιο έλεγες ότι η ΑΕΚ στο «σβήσιμο» του 2025 θα είναι σε αυτήν την εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση, μάλλον θα σε πέρναγαν για... τρελό. Και πως να μην, όταν η ΑΕΚ στο τέλος της περσινής σεζόν με έξι ήττες στα play off έδειχνε ανήμπορη να σηκώσει κεφάλι. Συν τοις άλλοις όταν υπάρχει μια αλλαγή ενός προπονητή που είχε αφήσει τη στάμπα του στην ομάδα για μια τριετία, όπως συνέβη με τον Ματίας Αλμέιδα, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο να έχεις συνεχόμενη επιτυχία με τον διάδοχο στην άκρη του πάγκου. Αλλά η επιλογή του Χαβιέρ Ριμπάλτα να εμπιστευτεί τον Μάρκο Νίκολιτς αποδεικνύεται ιδανική σε αυτό το πρώτο εξάμηνο.

Αυτά που έχει πετύχει ο Νίκολιτς σε αυτούς τους έξι μήνες στην ΑΕΚ δεν θα τα περίμενε ούτε ο πιο αισιόδοξος φίλος της ομάδας. Πρώτη θέση στο πρωτάθλημα μετά από 15 αγωνιστικές, πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου και με τον δρόμο.... στρωμένο για τελικό και φυσικά το πιο σημαντικό από όλα που δεν είναι άλλο από την απευθείας πρόκρισης στους 16 του Conference League. Το τελευταίο, η ευρωπαϊκή παρουσία της ΑΕΚ δηλαδή, αποτελούσε βασική προτεραιότητα και πολύ σωστά για όλον τον οργανισμό της Ένωσης και φυσικά και για τον ίδιο τον Νίκολιτς από την πρώτη μέρα που ανέλαβε τα καθήκοντά του το καλοκαίρι. Ο Σέρβος κόουτς είχε στοχεύσει στις 3/3 προκρίσεις και στην είσοδο στη League Phase της διοργάνωσης και το γεγονός ότι τα κατάφερε μετέτρεψε τουλάχιστον τη σεζόν στο 50% επιτυχημένη από τα τέλη Αυγούστου.

Οι καλοκαιρινές προκρίσεις, η κάμψη και το φορμάρισμα

Ο Νίκολιτς στην καριέρα του είχε αποδείξει ότι είναι μετρ των καλοκαιρινών ευρωπαϊκών προκρίσεων και κατάφερε να οδηγήσει την ΑΕΚ στον στόχο της χωρίς να έχει μάλιστα το παραμικρό περιθώριο λάθους. Με όπλο κυρίως τη δυνατή ανασταλτική λειτουργία, ο Νίκολιτς έδειξε τον δρόμο για το πως η ΑΕΚ δεν θα στραβοπατούσε σε κανέναν από τους τρεις προκριματικούς γύρους. Πράγμα καθόλου μα καθόλου εύκολο για μια ομάδα που δεν ήταν ψημένη σε αυτή τη διαδικασία. Η πρόκριση στη League Phase είχε την πρώτη σφραγίδα Νίκολιτς στην ΑΕΚ, η οποία πήρε μεγάλη πνοή από αυτό. Ήρθαν βέβαια στη συνέχεια και οι αναποδιές, με το κιτρινόμαυρο σύνολο από κάποιο σημείο και έπειτα και συγκεκριμένα τον μήνα Οκτώβριο να μην βελτιώνεται και να κάνει αγωνιστική κοιλιά. Όμως το σημαντικό ήταν ότι επικράτησε ψυχραιμία, έγινε σωστή διαχείριση της κατάστασης και η αντίδραση ήταν συγκλονιστική.

Από τις αρχές του Νοέμβρη και έπειτα βλέπουμε την ΑΕΚ έτσι όπως την είχε κάνει εικόνα στο μυαλό του ο Νίκολιτς το καλοκαίρι. Ένα σύνολο που είχε βάλει μέσα του όλα τα συστατικά στοιχεία της ποδοσφαιρικής φιλοσοφίας του Σέρβου προπονητή. Τηρώντας πιστά το πλάνο του, εμπνευσμένο από το σλόγκαν του Νίκολιτς, το περίφημο πλέον «να παλεύεις, να πιστεύεις και να μην τα παρατάς ποτέ», ποτισμένο με τη νοοτροπία της νίκης και με αυτοπεποίθηση και παίζοντας ένα ποδόσφαιρο που φέρει την ταυτότητα του. Βδομάδα με τη βδομάδα η ΑΕΚ πλέον βελτιωνόταν, ομόρφαινε στο μάτι, οι αυτοματισμοί έβγαιναν πάνω στο χορτάρι. Και όλα αυτά κόντρα και στην κόπωση από τα συνεχόμενα απαιτητικά παιχνίδια και κόντρα στους τραυματισμούς που προέκυπταν, με τον Νίκολιτς να διαχειρίζεται με μαεστρία το ρόστερ που είχε στα χέρια του.

Η πνευματική διαχείριση και η μεταγραφική ενίσχυση τον Γενάρη

Το πιο σημαντικό από όλα που αποτελεί και βάση της επιτυχημένης πορείας της ΑΕΚ σε αυτό το πρώτο εξάμηνο της σεζόν είναι η πνευματική ετοιμότητα που παρουσιάζουν οι κιτρινόμαυροι. Και αυτή αποτελεί απόλυτη επιτυχία του Νίκολιτς, ο οποίος κατάφερε όλο αυτό το διάστημα να διατηρήσει προσγειωμένους τους παίκτες του. Είναι μεγάλο κλισέ, αλλά ταυτόχρονα και μεγάλη αλήθεια στο ποδόσφαιρο ότι το μόνο που υπάρχει κάθε φορά είναι το επόμενο παιχνίδι. Κι αυτό ο Νίκολιτς με τους παίκτες του το τήρησε στον απόλυτο βαθμό, μιλώντας για «συναγερμό» έπειτα από μεγάλα αποτελέσματα όταν ακολουθούσαν θεωρητικά βατά παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Ο Νίκολιτς κάθε φορά φρόντιζε να διατηρεί τα πόδια των ποδοσφαιριστών του στη γη και το μυαλό τους στο κεφάλι, όπως έχει πει και ο ίδιος. Ήδη μετά το σερί των δέκα νικών, ο Νίκολιτς κατέστησε σαφές ότι τίποτα δεν έχει κατακτηθεί και πως την Ένωση περιμένει ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα από τις 11 Ιανουαρίου και έπειτα με την επανέναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Ο Σέρβος τεχνικός έχει χαράξει έναν συγκεκριμένο δρόμο και με επιμονή και ταπεινότητα πορεύεται μαζί με τους παίκτες του.

Για να ανταποκριθεί βεβαίως η ΑΕΚ και στο δεύτερο μισό της σεζόν θα χρειαστεί και ποιοτική μεταγραφική ενίσχυση. Κάτι που φυσικά τόνισε και ο Νίκολιτς στις δηλώσεις του, λέγοντας πως είναι περίοδος λήψης αποφάσεων και πως οι προσδοκίες μετά την πορεία στο πρώτο εξάμηνο έχουν εκτοξευτεί. Θα ήταν ιδανικό για την ΑΕΚ αν προχωρούσε σε απόκτηση στόπερ, χαφ και επιθετικού τον Ιανουάριο, ενώ προσωπικά θεωρώ πως ψηλά στην ατζέντα θα έπρεπε να ήταν και ένας δεξιός μπακ. Όχι φυσικά μόνο για το δεύτερο εξάμηνο της σεζόν, αλλά για να χτίσει πάνω στο πρότζεκτ που έχουν στο μυαλό τους ο Ριμπάλτα με τον Νίκολιτς. Φυσικά η αγορά τον Ιανουάριο μόνο εύκολη δεν είναι. Σε κάθε περίπτωση οι υπεύθυνοι του αγωνιστικού σχεδιασμού αναγνωρίζουν την ανάγκη που υπάρχει για ενίσχυση με περιπτώσεις που θα προσθέσουν ποιότητα και θα υπολογίζονται στο βασικό rotation. Άλλωστε πάντα εχθρός του καλού είναι το καλύτερο...