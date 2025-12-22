Δείτε το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας με τους Galacticos και την αναμέτρηση του Πανσερραϊκού με το Λεβαδειακό για την Superleague.

Το πρόγραμμα των μεταδόσεων της ημέρας (22/12) ξεκινάει με τους Galacticos by Interwetten στις 14:00 που σχολιάζουν όλα όσα έγιναν στις αναμετρήσεις της 15η αγωνιστικής του πρωταθλήματος, αλλά και τα μεταγραφικά των ομάδων της Super League ενόψει Ιανουαρίου.

Στις 16:00 (ΕΡΤ2) η ποδοσφαιρική δράση της ημέρας ξεκινάει με το Μάλι να αγωνίζεται εναντίον της Ζάμπια στα πλαίσια της 1ης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων του Copa Africa. Αργότερα στις 18:00 ρίχνει αυλαία η 15η αγωνιστική της Superleague με τον ουραγό Πανσερραϊκό να υποδέχεται στην έδρα του την ευχάριστη έκπληξη του φετινού πρωταθλήματος, τον Λεβαδειακό (Nova Sports Prime).

Στις 20:45 η Πόρτο θα αναμετρηθεί εκτός έδρας με την Αλβερκα (Cosmote Sport 2), ενώ στις 21:00 η Νάπολι και η Μπολόνια θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους στα πλαίσια του τελικού του Ιταλικού Σούπερ Καπ (Novasports 4).

Στις 22:00 η Αίγυπτος του Μοχάμεντ Σαλάχ θα κοντραριστεί με την Ζιμπάμπουε (ΕΡΤ2). Την ίδια ώρα η Μπιλμπάο υποδέχεται την Εσπανιόλ (Nova Sports 1) και η Φούλαμ την Νότιγχαμ Φόρεστ (Nova Sports Premier League). Τέλος στις 22:45, η Μπενφίκα του Παυλίδη θα φιλοξενήσει στο Ντα Λουζ την Φαμαλικάο (Cosmote Sport 3).

Αναφορικά με το μπάσκετ στις 21:30 (Cosmote Sport 4), η Μπολόνια θα αναμετρηθεί εντός έδρας με την Μπρέσια.

Οι μεταδόσεις της ημέρας