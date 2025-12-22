Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το Φουλαμ - Νότιγχαμ Φόρεστ, το Πανσερραϊκός - Λεβαδειακός και οι Galacticos
Το πρόγραμμα των μεταδόσεων της ημέρας (22/12) ξεκινάει με τους Galacticos by Interwetten στις 14:00 που σχολιάζουν όλα όσα έγιναν στις αναμετρήσεις της 15η αγωνιστικής του πρωταθλήματος, αλλά και τα μεταγραφικά των ομάδων της Super League ενόψει Ιανουαρίου.
Στις 16:00 (ΕΡΤ2) η ποδοσφαιρική δράση της ημέρας ξεκινάει με το Μάλι να αγωνίζεται εναντίον της Ζάμπια στα πλαίσια της 1ης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων του Copa Africa. Αργότερα στις 18:00 ρίχνει αυλαία η 15η αγωνιστική της Superleague με τον ουραγό Πανσερραϊκό να υποδέχεται στην έδρα του την ευχάριστη έκπληξη του φετινού πρωταθλήματος, τον Λεβαδειακό (Nova Sports Prime).
Στις 20:45 η Πόρτο θα αναμετρηθεί εκτός έδρας με την Αλβερκα (Cosmote Sport 2), ενώ στις 21:00 η Νάπολι και η Μπολόνια θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους στα πλαίσια του τελικού του Ιταλικού Σούπερ Καπ (Novasports 4).
Στις 22:00 η Αίγυπτος του Μοχάμεντ Σαλάχ θα κοντραριστεί με την Ζιμπάμπουε (ΕΡΤ2). Την ίδια ώρα η Μπιλμπάο υποδέχεται την Εσπανιόλ (Nova Sports 1) και η Φούλαμ την Νότιγχαμ Φόρεστ (Nova Sports Premier League). Τέλος στις 22:45, η Μπενφίκα του Παυλίδη θα φιλοξενήσει στο Ντα Λουζ την Φαμαλικάο (Cosmote Sport 3).
Αναφορικά με το μπάσκετ στις 21:30 (Cosmote Sport 4), η Μπολόνια θα αναμετρηθεί εντός έδρας με την Μπρέσια.
Οι μεταδόσεις της ημέρας
- Galacticos (14:00, Gazzetta Youtube)
- Μάλι - Ζάμπια (16:00, ΕΡΤ2)
- Πανσερραϊκός - Λεβαδειακός (18:00, Nova Sports Prime)
- Αλβέρκα - Πόρτο (20:45, Cosmote Sport 2)
- Νάπολι - Μπολόνια (21:00, Novasports 4)
- Βίρτους Μπολόνια - Μπρέσια (21:30, Cosmote Sport 4)
- Αίγυπτος - Ζιμπάμπουε (22:00, ΕΡΤ2)
- Αθλέτικ Μπιλμπάο - Εσπανιόλ (22:00, Nova Sports 1)
- Φούλαμ - Νότιγχαμ Φόρεστ (22:00, Nova Sports Premier League)
- Μπενφίκα - Φαμαλικάο (22:45, Cosmote Sport 3)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.