Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (22/12) στο Gazzetta
Η νίκη της ΑΕΚ επί του ΟΦΗ (2-1) που την ανέβασε στην κορυφή της Superleague ξεχωρίζει στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.
Sportday: «Κορυφή με... σπρώξιμο» η ΑΕΚ, έντονα παράπονα του ΟΦΗ.
Livesport: «100 κιλά ψυχάρες!» οι παίκτες του Νικολιτς.
Φως των σπορ: «Καλύτερος σε όλα» ο Ολυμπιακός παρά τις δυο γκέλες.
Κόκκινος Πρωταθλητής: «Υπέγραψε και έχει δώρο!» ο Μεντιλιμπαρ.
Ώρα των σπορ: «Η ΑΕΚΑΡΑ στην κορυφή!» μετά το 2-1 επί του ΟΦΗ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.