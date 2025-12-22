Η νίκη της ΑΕΚ επί του ΟΦΗ (2-1) που την ανέβασε στην κορυφή της Superleague ξεχωρίζει στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.

Sportday: «Κορυφή με... σπρώξιμο» η ΑΕΚ, έντονα παράπονα του ΟΦΗ.

Livesport: «100 κιλά ψυχάρες!» οι παίκτες του Νικολιτς.

Φως των σπορ: «Καλύτερος σε όλα» ο Ολυμπιακός παρά τις δυο γκέλες.

Κόκκινος Πρωταθλητής: «Υπέγραψε και έχει δώρο!» ο Μεντιλιμπαρ.

Ώρα των σπορ: «Η ΑΕΚΑΡΑ στην κορυφή!» μετά το 2-1 επί του ΟΦΗ.