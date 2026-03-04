Τα… χρωστούμενα καθορίζουν τη τετράδα!

Το πρόγραμμα της Τετάρτης έχει στη «φαρέτρα» του δύο σημαντικά παιχνίδια για τη Super League.

τησαν στο Ηράκλειο με 3-0 της ΑΕΛ Novibet. Έχουν εδραιωθεί στις θέσεις 5-8 αλλά έχουν ένα δύσκολο πρόγραμμα έως το τέλος της κανονικής διάρκειας.

Ο Ανδρέας Τεττέη έχει αρχίσει να βρίσκει δίχτυα και με τον Παναθηναϊκό, έχει ανεβασμένη ψυχολογία και το να σκοράρει απέναντι στον ΟΦΗ προσφέρεται σε απόδοση 1.73 στη Novibet.

Για τη 18η αγωνιστική του πρωταθλήματος, η Κηφισιά φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στη Νίκαια.

Το σύνολο του Σεμπάστιαν Λέτο πέτυχε μία πολύτιμη νίκη με αντίπαλο τον Λεβαδειακό το Σάββατο και ανέβηκε στην 10η θέση της βαθμολογίας.

Έχει «χτίσει» μία διαφορά οκτώ βαθμών από τη ζώνη του υποβιβασμού αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να νιώθει ασφαλής ακόμα.

Δεν νιώθει βέβαια μεγάλη πίεση στο σημερινό ματς καθώς ακολουθούν δύο κομβικά με Παναιτωλικό και Βόλο.

Ο ΠΑΟΚ ωστόσο θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες του και να «πατήσει» στην κορυφή της βαθμολογίας.

Είναι στο -3 από τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ και μπορεί να τους φτάσει. Άφησε πίσω του τον αποκλεισμό από την Μπέτις στο Europa League, επικρατώντας με 2-0 εντός έδρας του Αστέρα Aktor.

Έχει και πάλι τον πρώτο λόγο για τη νίκη, σε ένα ματς όπου μπορεί να δούμε φάσεις και γκολ. Το Over 2.5 Γκολ είναι σε απόδοση 1.90 στη Novibet.

