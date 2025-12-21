Όταν ο ΠΑΟΚ κερδίζει μόνο με 2-0 τον Κότσαρη…
Ελληνικό ντέρμπι; Ποιο; Που; Πότε; Δεν ήταν ντέρμπι αυτό που είδαμε απόψε στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε πανεύκολα τον Παναθηναϊκό με τελικό σκορ που αδικεί κατάφορα τους νικητές!
Ήταν βέβαιο για εμάς ότι σε αυτό το τελευταίο παιχνίδι του 2025 η ομάδα του Λουτσέσκου θα έκανε πράξη και θα έδινε νόημα σε αυτή την ιδιαίτερη έκφραση… «ποιος το θέλει περισσότερο». Κατ’ αρχάς δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει Έλληνας φίλαθλος που δεν καταλαβαίνει πόσο ανώτερος είναι ο ΠΑΟΚ από τον Παναθηναϊκό. Έχουν παίξει τόσα λίγα ματς οι ομάδες και ο Δικέφαλος είναι μπροστά με 13 βαθμούς! Από εκεί και πέρα ήταν το κίνητρο, το momentum, η έδρα. Ο ΠΑΟΚ θέλει απεγνωσμένα το πρωτάθλημα και έπαιζε πριν από την χειμερινή διακοπή με ένα σύνολο που απλά θέλει να… γίνει ομάδα. Όλη η ποιοτική διαφορά των αντιπάλων βγήκε στον αγωνιστικό χώρο της Τούμπας.
Ο ΠΑΟΚ πέρα από τον απόλυτο έλεγχο είχε 16 τελικές, έναντι τριών του Παναθηναϊκού. Ο Δικέφαλος είχε δύο γκολ ένα δοκάρι και άλλες δέκα τελικές στην εστία. Κι όμως! Ο Κότσαρης κράτησε αυτή την αναμέτρηση στο μικρό 2-0, ένας τερματοφύλακας που έκανε απόκρουση με κάθε πιθανό τρόπο. Έπαιζε η πολύ οργανωμένη και απόλυτα πωρωμένη ομάδα του ΠΑΟΚ, απέναντι σε αντίπαλο που είχε ως μοναδικό διασωθέντα τον τερματοφύλακά του! Τρεις τελικές έκαναν οι πράσινοι, που σωστά έσκυψαν το κεφάλι στο τέλος και αποχαιρέτησαν το 2025 πηγαίνοντας απλά να δώσουν το χέρι στον τερματοφύλακά τους. Τι να κάνουν; Τους έσωσε από πολύ-πολύ δύσκολα Χριστούγεννα…
Ο Δικέφαλος του Τάισον! Το συγκλονιστικού Βραζιλιάνου ο οποίος και πάλι έβαζε το τούρμπο και άφηνε πίσω του κάθε παίκτη των φιλοξενούμενων που δεν προλάβαινε να του κάνει ούτε φάουλ! Από κάποια στιγμή και μετά ανέβηκε ο Κωνσταντέλιας με τον Ζίβκοβιτς, οι δύο του κέντρου έκαναν πολλή βρώμικη δουλειά, ενώ τα πλάγια μπακ κράτησαν εύκολα, έχοντας εκεί και έναν σπουδαίο Κεντζιόρα. Ο ΠΑΟΚ που έχασε τον Παβλένκα σε μία κακή στιγμή του Σφιντέρσκι (είχε και ο πρώτος γύρος τέτοιες φάσεις) αλλά όπως με τον Ολυμπιακόμ έτσι και τώρα, δεν είχε πρόβλημα να κερδίσει με τον Τσιφτσή στο τέρμα.
Ένας ΠΑΟΚ που φέτος κερδίζει τα ντέρμπι! Νίκησε και τους τρεις στα τέσσερα ματς που έδωσε μαζί τους και δείχνει σε όλο τον φίλαθλο κόσμο πόσο πολύ θέλει το πρωτάθλημα. Με βάση το όραμα του Σαββίδη και τη δουλειά του Λουτσέσκου, ένας ΠΑΟΚ που πηγαίνει για γιορτές με καλή ψυχολογία και επανέρχεται με…
- Γιακουμάκη! Έναν από τους πολυτιμότερους παίκτες της λειτουργίας του
- Ζαφείρη! Μία μεταγραφάρα άλλου επιπέδου που του δίνει στο κέντρο τα πάντα σε ποιότητα, τεχνική, ενέργεια και εντάσεις.
- Πέλκα-Μιχαηλίδη που όσο έπαιξαν πρωταγωνίστησαν φέτος.
- Έναν ακόμη φορ όπως ο Γερεμέγεφ τον οποίο για να τον ήθελε ο Λουτσέσκου κάτι θα έχει σκεφτεί όσον αφορά στην αξιοποίησή του
Από εκεί και πέρα αναμένονται και άλλες μεταγραφές και επιστροφές, αλλά για τον ΠΑΟΚ ΔΕΝ υπάρχει ΤΙΠΟΤΑ πιο σημαντικό από τη δουλειά του προπονητή του. Του ανθρώπου ο οποίος χθες το βράδυ ήταν και πάλι τόσο περήφανος για την ομάδα του, που έχει και φέτος τα φόντα να κάνει το καλύτερο στην Ελλάδα!
