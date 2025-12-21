Στο 10ο λεπτό του αγώνα της ΑΕΚ με τον ΟΦΗ ο Γιόβιτς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα αλλά το γκολ ακυρώθηκε για φάουλ του Μαριν στον Λίλο.

Ο ΟΦΗ «σόκαρε» την ΑΕΚ, καθώς προηγήθηκε μόλις στο 2ο λεπτό της αναμέτρησης στη Νέα Φιλαδέλφεια, με σκόρερ τον Έντι Σαλσέδο. Η Ένωση είχε μεγάλη ευκαιρία στο 10ο λεπτό, η οποία κατέληξε σε ακυρωθέν γκολ του Λούκα Γιόβιτς.

Ο Καλοσκάμης πέρασε υπέροχη κάθετη πάσα, ο Μαρίν βγήκε τετ α τετ, από κόντρα με τον Λίλο η μπάλα έφτασε στον Γιόβιτς, ο οποίος πλάσαρε σε κενή από τερματοφύλακα εστία και βρήκε δίχτυα.

Ο διαιτητής Φωτιάς είχε ακυρώσει το γκολ σε πρώτο χρόνο και δεν χρειάστηκε on-field review.