Ο νεαρός σέντερ φορ μετά το Κύπελλο βρήκε γκολ και στο Πρωτάθλημα, κάνοντας το 2-0 για τον ΠΑΟΚ με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό.

Στο 53ο λεπτό ο ΠΑΟΚ έκανε και το 2-0. Κόρνερ από αριστερά του Ζίβκοβιτς, ο Μύθου προ του Πάλμερ Μπράουν σηκώθηκε και με την κεφαλιά του έστειλε τη μπάλα στην αριστερή γωνία για το 2-0 στο παιχνίδι ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός. Ήταν και πρώτο τέρμα του Μύθου στο Πρωτάθλημα και ενώ είχε ήδη σκοράρει στον θεσμό του Κυπέλλου Ελλάδας.