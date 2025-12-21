Ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ στο παιχνίδι με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό και το έκανε από το πρώτο μέρος.

Στο 39ο λεπτό ήρθε το 1-0 στο ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός. Ο Τάισον έφυγε από το μαρκάρισμα του Σιώπη, πέρασε προς στον Κωνσταντέλια και ο οποίος τσίμπησε τη μπάλα με το εξωτερικό μέρος του δεξιού του ποδιού. Η μπάλα βρήκε και στον Τουμπά και κρέμασε τον γκολκίπερ Κότσαρη για βγει το γκολ και έτσι το 1-0 στην αναμέτρηση αυτή των 2 ομάδων.