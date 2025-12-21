Στο 8ο λεπτό του ντέρμπι της Τούμπας υπήρξε η φάση με το δοκάρι της ομάδας του ΠΑΟΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Στο 8ο λεπτό ο ΠΑΟΚ είχε το δοκάρι του ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό. Ο Ζίβκοβιτς άνοιξε δεξιά προς στον Τάισον, αυτός πέρασε την μπάλα στη μικρή περιοχή, από τις κόντρες ο Οζντόεφ έκανε το δεξί σουτ, η μπάλα τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι του Κότσαρη και μετά υπήρξε νέο σουτ του Μεϊτέ εκτός περιοχής και που έφυγε ένα μέτρο από το δεξί δοκάρι.