ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: Το δοκάρι από τα πόδια του Οζντόεφ
Στο 8ο λεπτό του ντέρμπι της Τούμπας υπήρξε η φάση με το δοκάρι της ομάδας του ΠΑΟΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό.
Στο 8ο λεπτό ο ΠΑΟΚ είχε το δοκάρι του ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό. Ο Ζίβκοβιτς άνοιξε δεξιά προς στον Τάισον, αυτός πέρασε την μπάλα στη μικρή περιοχή, από τις κόντρες ο Οζντόεφ έκανε το δεξί σουτ, η μπάλα τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι του Κότσαρη και μετά υπήρξε νέο σουτ του Μεϊτέ εκτός περιοχής και που έφυγε ένα μέτρο από το δεξί δοκάρι.
