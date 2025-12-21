Μεγάλη ανταπόκριση από τους Ενωσίτες στη χριστουγεννιάτικη γιορτή που διοργάνωσε η ΑΕΚ στην Πλατεία Αετού.

Πριν το ματς πρωτιάς με τον ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια η ΑΕΚ διοργάνωσε χριστουγεννιάτικη γιορτή στην Πλατεία Αετού, έξω από την «OPAP Arena», όπου έδωσαν το παρών χιλιάδες Ενωσίτες, όλων των ηλικιών.

Η εκδήλωση ξεκίνησε στις 16:00 και εκτός από εορταστικό είχε και κοινωνικό χαρακτήρα, καθώς περιλάμβανε δράσεις ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ και τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής». Φυσικά από τα happenings που διοργάνωσε η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ ξεχώρισε το live του Stavento με την Daphne Lawrence.

Αξιοσημείωτο πως στη γιορτή έδωσαν το παρών οι περισσότερες παίκτριες της ομάδας Γυναικών του Δικεφάλου. Ελένη Στεφάτου, Σοφία Κόγγουλη και Μαρία Καπνίση ανέβηκαν στη σκηνή και έστειλαν το «κιτρινόμαυρο» μήνυμα τους.

Η γιορτή θα ολοκληρωθεί λίγο πριν τη σέντρα του τελευταίου αγώνα της Ένωσης για το 2025, με αντίπαλο τον ΟΦΗ. Θυμίζουμε πως εάν η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς νικήσει τον Όμιλο θα... αλλάξει έτος στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Stoiximan Super League.