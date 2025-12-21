Ο Βασίλης Βλαχόπουλος γράφει για το σπουδαίο «διπλό» του Άρη στην Τρίπολη και για το… Χριστουγεννιάτικο δέντρο του Μανόλο Χιμένεθ.

Δεν χρειάζεται να διαθέτει κανείς ιδιαίτερη φαντασία για να υποψιαστεί τί περιμένει ο Ισπανός προπονητής. Μες τις άκρες το είπε εξάλλου μετά τη – σπουδαίας σημασίας – νίκη επί του Αστέρα Τρίπολης. Ένα κομψό κουτί με τις επιστροφές ποδοσφαιριστών των οποίων οι απουσίες έχουν διαμορφώσει συνθήκες απόλυτης αγωνιστικής ανωμαλίας κι ένα δεύτερο μ’ ένα πακέτο νέων παικτών οι οποίοι θα προσδώσουν τα στοιχεία που αποδεδειγμένα δεν διαθέτει αυτή η ομάδα. Καθώς τα δώρα παραδίδονται το αργότερο την 1η του νέου χρόνου, προφανέστατα, αυτό περιμένει και ο Μανόλο Χιμένεθ γιατί ακολουθεί πρόγραμμα… μανίκι και η δυνατότητα επιλογών είναι κάτι που επιτάσσουν οι συνθήκες.

Αυτές υποχρεώνουν την αποκλειστική ενασχόληση (μόνο) με το αποτέλεσμα στην Τρίπολη. Αν κανείς επιχειρήσει την αξιολόγηση της εμφάνισης θα είναι σα να ψάχνει ψύλλους στ’ άχυρα. Ποια κριτική να ασκήσεις όταν απουσιάζει μια ντουζίνα κομβικών παικτών; Πού να σταθείς όταν γνωρίζεις ότι οι προπονήσεις διεξάγονται μετ’ εμποδίων καθώς επίσης και πως οι μισοί απ’ όσους έβγαλαν 90λεπτο μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο έχοντας 1-2 προπονήσεις στα πόδια τους; Πώς να αξιολογήσεις όταν ξέρεις ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και υπό τον φόβο νέων τραυματισμών, ο Μανόλο Χιμένεθ υποχρεώθηκε να κατεβάσει τους ρυθμούς, όπως κάνει ένας μαραθωνοδρόμος αφού περάσει τη γραμμή του τερματισμού; Μάχη με την επιβίωση δόθηκε.

Προφανώς η εμφάνιση ήταν αποκρουστική και με πάσα ειλικρίνεια, δεν περίμενα κάτι διαφορετικό. Ήταν όμως και τακτικά άριστη διότι εκμηδένισε μια ομάδα η οποία βασίζεται στο παιχνίδι των αντεπιθέσεων γιατί η συμπεριφορά του συνόλου στο transition παιχνίδι ήταν υποδειγματική και στο αντίστοιχο «σετ», έκλεισε σωστά τους διαδρόμους. Μόνο παρόντος του Νίκου Καλτσά έδειξε μια επιθετική ικανότητα ο Αστέρας Τρίπολης. Σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται τύχη και καλός τερματοφύλακας. Ο Άρης την είχε στη φάση του αυτογκόλ, είχε και πάλι τον Γιώργο Αθανασιάδη ο οποίος – ειδικά στη φάση του Καλτσά – κατέβασε τα ρολά. Συνολικά, μετά το 0-1 έκανε απλή διαχείριση της κατάστασης, έχοντας επιλέξει ποδοσφαιριστές οι οποίοι διακρίνονται για την τακτική πειθαρχία τους. Αυτό το πλάνο τοποθέτησε τον Μιχάλη Παναγίδη πίσω από τον Λορέν Μορόν και τον Μορουτσάν στο αριστερό άκρο σε ρόλο – κάτι μεταξύ – εξτρέμ και εσωτερικού μέσου.

Ο Άρης δεν μπορεί να πετάξει τη σκούφια του για το επίπεδο απόδοσής του, αλλά η αξία του αποτελέσματος θα αναδειχθεί στην πορεία της σεζόν – βάσει του ρεαλιστικού στόχου που μπορεί να θέσει – κι εφόσον κάνει τα αυτονόητα στο προσεχές 15νθήμερο. Τα αυτονόητα προϋποθέτουν άμεση ενίσχυση και όχι υποδοχές κατά τα τέλη του Γενάρη γιατί το… φαγητό θα έχει κρυώσει και δεν θα τρώγεται. Δεν είναι βέβαιος ο δανεισμός του Μάρτιν Χόνγκλα, ούτε (έως αυτή τη στιγμή) έχει κλείσει παίκτης στην αριστερή πτέρυγα, αλλά αν η ομάδα θέλει πραγματικά να δημιουργήσει προϋποθέσεις κανονικότητας, θα πρέπει την ερχόμενη εβδομάδα να παρατηρηθεί κοσμοσυρροή στο αθλητικό κέντρο του Νέου Ρυσίου. Με την επιστροφή μερικών εκ των τραυματιών και την απόκτηση – τουλάχιστον – δύο ποδοσφαιριστών.

Ξέρω ότι καταντάω κουραστικός με την επανάληψη αυτής της ιστορίας, αλλά ο ιδανικός (και μοναδικός στην τελευταία επταετία) τρόπος διαχείρισης της μεταγραφής του Βλάντιμιρ Νταρίντα αποτελεί το φωτεινό παράδειγμα. Μέσα Δεκέμβρη μπήκε στις προπονήσεις ο Τσέχος μέσος, έκανε ντεμπούτο το Γενάρη και κανείς δεν είχε καταλάβει ότι επρόκειτο για νεοφερμένο παίκτη καθώς δεν χρειάστηκε χρόνος προσαρμογής. Τούτο βέβαια είχε να κάνει με την προσωπικότητα του «Βλάντι» και το πακέτο παραστάσεων που είχε από το υψηλότερο επίπεδο, σε σημείο τα του Άρεως να του φανούν παιχνιδάκι.

Γι’ αυτόν τον λόγο, την ερχόμενη εβδομάδα θα πρέπει να έχουν έρθει παίκτες. Χριστούγεννα με τις οικογένειές τους και από βδομάδα, στις προπονήσεις για να μπουν στο πλάνο το αργότερο από τις 10 Ιανουαρίου όπου ξεκινούν τα πολύ δύσκολα. Προηγείται ασφαλώς ο νοκ άουτ αγώνας με τον Παναιτωλικό για το Κύπελλο Ελλάδας.