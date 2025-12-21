Ισπανικό δημοσίευμα επαναφέρει το ενδιαφέρον του Άρη για την απόκτηση του Μάρτιν Χόνγκλα με τον οποίον οι «κίτρινοι» είχαν συμφωνήσει το περασμένο καλοκαίρι.

Εκείνη η συμφωνία δεν ολοκληρώθηκε ποτέ και οι λόγοι ήταν γραφειοκρατικοί καθότι το πρόβλημα είχε να κάνει με την εξασφάλιση άδειας διαμονής της οικογένειας του Μάρτιν Χόνγκλα στην Ελλάδα. Διαπιστώνοντας ότι αυτό το εμπόδιο ήταν ανυπέρβλητο, μετά από ένα σημείο οι «κίτρινοι» έστρεψαν το ενδιαφέρον τους σε άλλες περιπτώσεις παικτών, φαίνεται όμως ότι, δεν διέγραψαν ολοκληρωτικά την περίπτωση του Ισπανού μέσου. Για την ακρίβεια, ισπανικό Μέσο Ενημέρωσης αναφέρει ότι οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη καθώς ο Άρης θέλει την απόκτηση του 27χρονου Καμερουνέζου – έστω – υπό τη μορφή δανεισμού.

Ειδικότερα, η ιστοσελίδα «ideal.as» σημειώνει ότι ο Άρης είναι κοντά στην εξασφάλιση της υπογραφής του Μάρτιν Χόνγκλα, έχοντας κάνει νέα πρόταση για τον δανεισμό του παίκτη, καθώς ξεπεράστηκε το γραφειοκρατικό ζήτημα που εμπόδισε τη συμφωνία το περασμένου καλοκαιριού. Τονίζει επίσης τόσο την επιθυμία της ελληνικής ομάδας για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή, κυρίως όμως τον τρόπο σκέψης του τελευταίου ο οποίος θεωρεί ότι έχει κλείσει ο κύκλος του στην ισπανική ομάδα. Φέτος, δεν αγωνίστηκε σε περισσότερα από τέσσερα παιχνίδια με τη φανέλα της Γρανάδας η οποία βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της LaLiga 2.

Πληροφορίες του Gazzetta αναφέρουν ότι στον Άρη πράγματι έχουν πιάσει στα χέρια τους τις λίστες του περασμένου καλοκαιριού έχοντας αποφασίσει επίσης την απόκτηση ενός παίκτη στον άξονα με ικανότητες στον ανασταλτικό τομέα. Η περίπτωση του Χόνγκλα είναι μία από αυτές που τους απασχολούν με την εκτίμηση ότι ανταποκρίνεται στα στοιχεία που έχει ζητήσει ο Μανόλο Χιμένεθ.