Ο Αντώνης Καρπετόπουλος γράφει για το στραβοπάτημα του Ολυμπιακού με την Κηφισιά, που δεν το θεωρεί και τεράστια έκπληξη, αλλά μάλλον κάτι αναμενόμενο.

Ο Ολυμπιακός στραβοπάτησε στο τελευταίο του ματς μέσα στη σεζόν φέρνοντας στο Καραϊσκάκη ισοπαλία με την Κηφισιά. Για πολλούς ήταν έκπληξη. Όχι πάντως για μένα. Εδώ και καιρό προειδοποιώ ότι πολλά στον Ολυμπιακό δεν γίνονται σωστά. Ο,τι θα πληρωνόταν ήταν βέβαιο.

Για ένα ολόκληρο ημίχρονο η Κηφισιά έβαλε στο φως όλα τις αδυναμίες του εφετινού Ολυμπιακού, εκμεταλλευόμενη και ένα (ακόμα) παράδοξο σχήμα που ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ διάλεξε στο ξεκίνημα του ματς. Απόντος των Ελ Καμπί - Ποντένσε και με τον Ζέλσον στον πάγκο, πιστεύοντας στο αξίωμά του με βάση το οποίο παίζουν πάντα αυτοί που θεωρούνται βασικοί (χωρίς απαραίτητα να παίζουν στις θέσεις τους) ο Βάσκος χρησιμοποίησε τον Τσικίνιο σαν δεξί εξτρέμ για να παίξει στην επίθεση με το βαρύ (κι ασήκωτο από τα χαφ της ομάδας) δίδυμο Ταρέμι – Γιάρεμτσουκ. Η Κηφισιά πίεσε τους Μουζακίτη – Εσε έχοντας παραπάνω παίκτες στην μεσαία γραμμή (στην οποία ο Πόμπο έκανε πάρτι), άπλωσε το παιγνίδι στο πλάι γιατί είχε χώρους και όχι μόνο ισοφάρισε αμέσως με τον Παντελίδη (ένα ακόμα που εκθέτει τις αδυναμίες του Ορτέγκα) αλλά δεν κινδύνεψε και σχεδόν ποτέ αφού η μπάλα στην περιοχή της έφτανε δύσκολα: αν ο Πέτκοφ ήταν ελάχιστα πιο προσεχτικός θα είχε αποφύγει και το πέναλτι που έκανε στον Ταρέμι και με το οποίο ο Ιρανός άνοιξε το σκορ στο 19΄ δίνοντας στον Ολυμπιακό ένα αβαντάζ που κράτησε μόλις 3 λεπτά.

Σαν να μην έπαιξε με τον Ηρακλή

Οι επιλογές του Μεντιλίμπαρ είναι συμβατές με τα όσα πρεσβεύει πλην όμως γίνονται πολύ συζητήσιμες, όχι τόσο εξαιτίας της μέτριας απόδοσης του Ολυμπιακού (αυτή έχει να κάνει και πολύ με τις απουσίες του Ποντένσε και του ΕλΚαμπί, γιατί αν από μια ομάδα 15-16 παικτών λείπουν οι συγκεκριμένοι παίκτες αυτό θα φανεί…), όσο γιατί έχει προηγηθεί ένα ματς κυπέλλου με τον Ηρακλή που έληξε με 6-0 κι ο προπονητής είναι σαν να μην το είδε ποτέ του. Σαφώς και ο Ηρακλής ελάχιστη σχέση έχει με την καλή ομάδα του Λέτο, ωστόσο η απόδοση μερικών παικτών, βασισμένη και στο ότι ο Ολυμπιακός έπαιξε με ένα λογικό σχήμα, θα έπρεπε αν μη τι άλλο να οδηγήσει τον προπονητή σε άλλες επιλογές. Με τον Ηρακλή, στο 4-2-3-1 που ο Βάσκος επέλεξε, ήταν πολύ καλοί στα δεξιά και παίζοντας μαζί οι Ροντινέι και Γιαζίτζι (γιατί συνεργάζονταν), έτρεξαν και δημιούργησαν ο Σιπιόνι και ο Νασιμέντο που έχουν αγωνιστεί πολύ λιγότερο από τους μονίμους παρόντες Μουζακίτη και Εσε, έπαιξε στη θέση του (και σκόραρε) ο Τσικίνιο, κι ο Ολυμπιακός αγωνίστηκε με ένα φορ, τον Γιάρεμτσουκ, έχοντας μια επίθεση λειτουργική και μια μεσαία γραμμή παραγωγική: ότι δηλαδή δεν είχε στο πρώτο ημίχρονο με την Κηφισιά. Για τον κόουτς όμως το καλύτερο επιθετικά ματς του Ολυμπιακού φέτος είναι σαν να μην έγινε ποτέ. Δεν είναι η πρώτη φορά. Και πέρυσι μετά το 6-0 με την ΑΕΚ η τριάδα των Ορτα, Γιάρεμτσουκ, Λουίς Πάλμα, που είχαν τα πέντε από τα έξι γκολ εκείνο, το βράδυ δεν ξαναγωνίστηκε ποτέ.

Η Κηφισιά το έκανε κωμωδία

Ο Ολυμπιακός πέταξε το πρώτο ημίχρονο, μολονότι προηγήθηκε στο σκορ, όπως συχνά του συμβαίνει φέτος και για αυτό πέταξε και τη νίκη. Στο δεύτερο ημίχρονο η Κηφισιά αποφάσισε να μετατρέψει το ματς σε κωμωδία και με την ανοχή του διαιτητή Ευαγγέλου τα κατάφερε πολύ καλά. Οι συνεχείς διακοπές από τον τερματοφύλακα Ραμίρεζ που τέσσερις φορές έπεσε στο γήπεδο παριστάνοντας τον τραυματία για να σηκωθεί μετά από ιατρικές βοήθειες και αν συνεχίσει κανονικά δεν επέτρεψαν να παιχτεί πολύ ποδόσφαιρο. Ο Ολυμπιακός είχε τρεις καλές ευκαιρίες, διαμαρτύρεται για ένα πέναλτι που δεν του έδωσε ο Ευαγγέλου στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων πίεσε και προσπάθησε να κερδίσει αν και ανορθόδοξα, ωστόσο ήταν πιο παραγωγικός από το πρώτο ημίχρονο κι ας συνεχίστηκαν οι ανορθογραφίες: ο Ταρέμι έπαιξε αριστερό εξτρέμ (!), ο Γιαζίτζι μπήκε πάλι πολύ αργά, ενώ βγήκε και ο Γιάρεμτσουκ μάλλον άνευ λόγου κι ενώ η Κηφισιά έχοντας μείνει με παίκτη λιγότερο ήταν για 45 λεπτά ταμπουρωμένη. Ο Ολυμπιακός χτύπησε πάνω από 15 κόρνερ χωρίς από αυτά να προκύψει σχεδόν τίποτα, στρατοπέδευσε στα πέριξ της περιοχής της φιλοξενούμενης χωρίς να βρει πάσες, αλλά με το σόου το Ραμίρεζ να μην έχει τέλος ο εκνευρισμός υπήρξε τεράστιος και το καθαρό μυαλό λίγο. Σε αυτά τα ματς αν δεν καθαρίσεις το παιγνίδι από το πρώτο ημίχρονο το στραβοπάτημα είναι πιθανό γιατί ο αντίπαλος αντλεί δύναμη από την ίδια την ευκολία της αποστολής: ο Σόουζα κι ο Πετκόφ, αλλά και ο Ποκόρνι, ο Μαϊντάνα και μετά το 77′ ο Χουχούμης, ακόμα κι ο Ρούμπεν Πέρεθ, έπαιξαν άμυνα με την καρδιά τους – δεν είναι και τόσο δύσκολο απέναντι σε μια στατική ομάδα που σεντράρει.

Δύσκολα κάτι θα αλλάξει

Θα ξυπνήσει το αποτέλεσμα αυτό τον Ολυμπιακό που καιρό τώρα φλέρταρε με ένα μεγάλο στραβοπάτημα και δεν κατάλαβε τίποτα από την ισοπαλία με τον Αρη που ήταν επίσης ένα κακό αποτέλεσμα; Πολύ αμφιβάλω. Πρώτα από όλα στον Ολυμπιακό υπάρχει ο απόλυτος εφησυχασμός και μαζί με αυτόν και λίγη έπαρση: το μείγμα είναι κακό. Έπειτα είναι φανερό πως υπάρχει μια απόλυτη συστράτευση πίσω από τον Μεντιλίμπαρ ο οποίος είναι δυνατότερος από ποτέ ενώ θα πρεπε να έχει προϊστάμενο – τουλάχιστον κάποιον που να τολμά να του πει ότι πρέπει μερικά πράγματα να τα ξαναδεί. Ο Βάσκος ετοιμάζεται να ανανεώσει το συμβόλαιό του, έφερε προπονητές και για τον Ολυμπιακό Β΄, έδιωξε τον Καμπελά γιατί αυτός είχε την πρωτοφανή απαίτηση να θέλει να παίζει. Όλα αυτά είναι πολύ ωραία και πολύ βολικά για τον προπονητή δεν σημαίνουν όμως τίποτα από μόνα τους: αν το παιγνίδι του Ολυμπιακού συνεχίσει να φθίνει, οι παίκτες τους οποίους αληθινά εμπιστεύεται συνεχίσουν να είναι 14-15, οι νεοφερμένοι συνεχίσουν να δίνουν παντού και πάντα εξετάσεις, ο πρωταθλητής απλά θα γίνει κι άλλο περισσότερο δυσλειτουργικός. Θυμίζω ότι πέρυσι στον ΠΑΟΚ στήριξαν τον Ραζβάν Λουτσέσκου ακόμα κι όταν αυτός άρχισε να πλακώνεται στο ξύλο στα πάρκινγκ των γηπέδων και ότι στην ΑΕΚ το 80% του κόσμου, των δημοσιογράφων και των δημοσιολογούντων ήταν με τον Αλμέιδα μέχρι τέλους. Νομίζω πως ξέρετε πως ολοκληρώθηκε η σεζόν και των δύο ομάδων.

Όταν ρωτούσα πια καλά παιγνίδια έχει κάνει ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα μου απαντούσαν ότι είναι πρώτος. Όταν ρωτάω τι ακριβώς κάνει φέτος ο Μεντιλίμπαρ στο πρωτάθλημα μου απαντάνε κέρδισε το Conference League. Ιστορική στιγμή ήταν αυτή, αλλά συνέβη πριν δυο χρόνια. Το πρωτάθλημα γίνεται τώρα. Κι αν συνεχίσει έτσι ο Ολυμπιακός είναι εξαιρετικά δύσκολο να το κατακτήσει και γιατί ο ΕλΚαμπί θα λείπει ένα μήνα και γιατί ο ανταγωνισμός που έχει φέτος είναι σοβαρός.

Δεν λέω προς Θεού ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να αλλάξει προπονητή κτλ: μακριά από μένα αυτά. Λέω - και μάλιστα καιρό τώρα - ότι και ο Αγιος θέλει φοβέρα. Κανείς δεν μπορεί να δουλεύει σοβαρά, όταν δεν έχει ένα προϊστάμενο στον οποίο να χρειάζεται να δώσει εξηγήσεις και για όσα κάνει. Και, κυρίως, για όσα δεν κάνει…