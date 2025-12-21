Δείτε αναλυτικά τις ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των σημερινών παιχνιδιών στη Stoiximan Super League.

Σήμερα, Κυριακή, ρίχνει αυλαία η 15η αγωνιστική της με τρεις αναμετρήσεις και εκείνη που να ξεχωρίζει να είναι αυτή ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. Το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής θα ξεκινήσει στις 19:30 με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime.

Νωρίτερα στις 17:30 η ΑΕΛ Novibet υποδέχεται στην Λάρισα τον Ατρόμητο σε απευθείας μετάδοση από το Cosmote Sport 1. Τέλος στις 21:00 (Cosmote Sport 1), η ΑΕΚ φιλοξενεί στην Φιλαδέλφεια τον ΟΦΗ, με μοναδικό σκοπό την νίκη και τους τρεις βαθμούς που θα την φέρουν μόνη πρώτη στην κορυφή πριν από την διακοπή των Χριστουγέννων.

Οι μεταδόσεις της ημέρας