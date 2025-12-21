Με ένα αριστούργημα από τον Αγιούμπ Ελ Καμπί, το Μαρόκο «λύγισε» τις μαχητικές Κομόρες στο Ραμπάτ (2-0) και ξεκίνησε με το δεξί στο Copa Africa!

Πρεμιέρα υπό καταρρακτώδη βροχή στο Copa Africa, συνθήκη που δεν εμπόδισε τον Αγιούμπ Ελ Καμπί να σημειώσει ένα εκπληκτικό ανάποδο ψαλίδι, στο... highlight της αναμέτρησης Μαρόκο - Κομόρες. Το Μαρόκο επικράτησε 2-0, με τις Κομόρες να παρουσιάζονται ιδιαίτερα ανταγωνιστικές.

Μόλις στο 11ο λεπτό, ο Ραχίμι που ξεκίνησε βασικός στην κορυφή της επίθεσης των Μαροκινών, είχε μοναδική ευκαιρία να ανοίξει το σκορ από την άσπρη βούλα. Ωστόσο, νικήθηκε από τον Πάντορ που κράτησε όρθιες τις Κομόρες. Ο κλοιός έσφιγγε ολοένα και πιο πολύ, ώσπου τελικά ο Μπραχίμ Ντίας έλυσε τον γρίφο στο 55'.

Ο Μαζράουι έκανε την ενέργεια και το γύρισμα από τα δεξιά και ο παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης με πλασέ στην κίνηση σημείωσε το 1-0. Στο 59' οι Κομόρες έχασαν την πιο κλασική τους ευκαιρία χάνοντας ανεπανάληπτο τετ α τετ. Και μετά... ανέλαβε ο Ελ Καμπί! Στο 65' πέρασε στο παιχνίδι και μόλις 9 λεπτά μετά άνοιξε λογαριασμό στην διοργάνωση.

Ο Σαλάχ-Εντίν ύψωσε και ο Μαροκινός φορ του Ολυμπιακού έπιασε το ανάποδο ψαλιδάκι χωρίς να αφήσει περιθώριο αντίδρασης στον αντίπαλο γκλοκίπερ. Ένα πραγματικό αριστούργημα που «σφράγισε» τους τρεις βαθμούς του Μαρόκου στον θεσμό.