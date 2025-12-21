Ελ Καμπί: Το ανάποδο ψαλίδι με το Μαρόκο κάνει τον γύρο του κόσμου (vid)
«Υποκλιθείτε» λέει το «Athletic» παρουσιάζοντας το κομψοτέχνημα του Αγιούμπ Ελ Καμπί στο Copa Africa. Ο επιθετικός του Ολυμπιακού χρειάστηκε μόλις εννιά λεπτά στον αγωνιστικό χώρο για να αφήσει το δικό του αποτύπωμα στην πρεμιέρα του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, όταν με ένα ασυναγώνιστο ανάποδο ψαλίδι διαμόρφωσε το τελικό 2-0 για το Μαρόκο απέναντι στις Κομόρες.
Πολύ σύντομα το εντυπωσιακό γκολ του έμπειρου επιθετικού πήρε viral διαστάσεις κι έκανε τον γύρο του κόσμου στα social media και στα κορυφαία αθλητικά Μέσα, το οποίο κινήθηκαν στους... ίδιους ρυθμούς με το «πρόσταγμα» του «Athletic». Το βίντεο με τη γκολάρα του Ελ Καμπί γρήγορα ξέφυγε από τα αφρικανικά σύνορα και ταξίδεψε σε μια σειρά από ευρωπαϊκές χώρες, ακόμα και στο «Bleacher Report» των ΗΠΑ.
Παράλληλα οι προβολές έπεσαν βροχή από τον φίλαθλο κόσμο του ποδοσφαίρου που απόλαυσε το εντυπωσιακό τέρμα του Μαροκινού, ο οποίος είχε επαναλάβει ένα παρόμοιο αριστούργημα και με τη φανέλα του Ολυμπιακού απέναντι στον ΟΦΗ προ μερικών ημερών στο «Γ. Καραϊσκάκης».
An incredible goal to make it 2-0 in the opener of AFCON between Morocco and Comoros.
Ayoub El Kaabi, take a bow ✨
📽️ @SABC_Sport pic.twitter.com/b8UPRekuPn— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) December 21, 2025
Ayoub El Kaabi may have already bagged a goal of the tournament contender 🤯— ESPN Africa (@ESPNAfrica) December 21, 2025
The celebration was clean ✨ pic.twitter.com/F9wZX1LDt4
أيـــوب الـــكـــعـــبـــي يسجّل هدفًا خياليًا من ضربة مقصية 🤩
Ayoub El Kaabi scores a spectacular bicycle kick goal!✂️🤯#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/KAGlpWvRXY— Équipe du Maroc (@EnMaroc) December 21, 2025
𝗢𝗨𝗧𝗥𝗔𝗚𝗘𝗢𝗨𝗦 from El Kaabi 🤯— LiveScore (@livescore) December 21, 2025
Morocco are off to a flyer 🔥 pic.twitter.com/LRR4QLgKvs
QUI ES-TU EL KAABI ? QUI ES-TU ????? 😱😱😱🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦 #CAN2025 pic.twitter.com/k8YzcczO63— Actu Foot (@ActuFoot_) December 21, 2025
You didn’t need to be close to feel this one. Ayoub El Kaabi. 🇲🇦🤯#TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/RBx3MRyArI— TotalEnergies AFCON 2025 (@CAF_Online) December 21, 2025
