Οι επιλογές του Μανόλο Χιμένεθ για την ενδεκάδα του Άρη στον αγώνα με τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη.

Ο Άρης θα κλείσει τις υποχρεώσεις του για το 2025 στον αγώνα με τον Αστέρα ΑΚΤΟR στην Τρίπολη. Περίπου μια ώρα πριν τη σέντρα της αναμέτρησης του «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» (20/12, 16:00) έγιναν γνωστές οι επιλογές του Μανόλο Χιμένεθ για την αρχική ενδεκάδα.

Ο Ανδαλουσιανός τεχνικός θα παρατάξει τους Θεσσαλονικείς σε διάταξη 4-2-3-1. O Αθανασιάδης θα είναι στην εστία, με τους Φρίντεκ, Ρόουζ, Άλβαρο και Τεχέρο μπροστά του. Μόντσου - Γαλανόπουλος στα χαφ, με τον Παναγίδη σε επιτελικό ρόλο. Μορουτσάν - Πέρεθ εξτρέμ και φορ ο Μορόν.

Θυμίζουμε πως εκτός είναι οι τραυματίες Σούντμπεργκ, Καντεβέρε και Δώνης, οι τιμωρημένοι Φαντιγκά - Ράτσιτς και ο Γένσεν, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από πυρετό τις προηγούμενες ημέρες.

Η σύνθεση του Άρη: Αθανασιάδης - Φρίντεκ, Ρόουζ, Άλβαρο, Τεχέρο - Μόντσου, Γαλανόπουλος - Μορουτσάν, Παναγίδης, Πέρεθ - Μορόν

Στη διάθεση του Μανόλο Χιμένεθ είναι οι: Καράι, Μάικιτς, Χαρούπας, Γιαννιώτας, Νινγκ, Ντούντου, Παπασαραφιανός, Μισεουί

H σύνθεση του Αστέρα AKTOR: Παπαδόπουλος - Φερνάντεθ, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος, Πομόνης - Γιαμπλόνσκι, Αλάγκμπε - Εμμανουηλίδης, Μεντιέτα, Κετού - Μακέντα

Στη διάθεση του Κρις Κόουλμαν είναι οι: Τσιντώτας, Χατζηεμμανουήλ, Σίπτσιτς, Μπαρτόλο, Τζανδάρης Γκιοακίνι, Έντερ, Καστάνιο, Καλτσάς, Μούμο, Οκό, Χαραλαμπόγλου.