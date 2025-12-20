Αστέρας Τρίπολης - Άρης: Με Παναγίδη και Μορουτσάν η ενδεκάδα του Χιμένεθ
Ο Άρης θα κλείσει τις υποχρεώσεις του για το 2025 στον αγώνα με τον Αστέρα ΑΚΤΟR στην Τρίπολη. Περίπου μια ώρα πριν τη σέντρα της αναμέτρησης του «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» (20/12, 16:00) έγιναν γνωστές οι επιλογές του Μανόλο Χιμένεθ για την αρχική ενδεκάδα.
Ο Ανδαλουσιανός τεχνικός θα παρατάξει τους Θεσσαλονικείς σε διάταξη 4-2-3-1. O Αθανασιάδης θα είναι στην εστία, με τους Φρίντεκ, Ρόουζ, Άλβαρο και Τεχέρο μπροστά του. Μόντσου - Γαλανόπουλος στα χαφ, με τον Παναγίδη σε επιτελικό ρόλο. Μορουτσάν - Πέρεθ εξτρέμ και φορ ο Μορόν.
Θυμίζουμε πως εκτός είναι οι τραυματίες Σούντμπεργκ, Καντεβέρε και Δώνης, οι τιμωρημένοι Φαντιγκά - Ράτσιτς και ο Γένσεν, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από πυρετό τις προηγούμενες ημέρες.
Η σύνθεση του Άρη: Αθανασιάδης - Φρίντεκ, Ρόουζ, Άλβαρο, Τεχέρο - Μόντσου, Γαλανόπουλος - Μορουτσάν, Παναγίδης, Πέρεθ - Μορόν
Στη διάθεση του Μανόλο Χιμένεθ είναι οι: Καράι, Μάικιτς, Χαρούπας, Γιαννιώτας, Νινγκ, Ντούντου, Παπασαραφιανός, Μισεουί
H σύνθεση του Αστέρα AKTOR: Παπαδόπουλος - Φερνάντεθ, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος, Πομόνης - Γιαμπλόνσκι, Αλάγκμπε - Εμμανουηλίδης, Μεντιέτα, Κετού - Μακέντα
Στη διάθεση του Κρις Κόουλμαν είναι οι: Τσιντώτας, Χατζηεμμανουήλ, Σίπτσιτς, Μπαρτόλο, Τζανδάρης Γκιοακίνι, Έντερ, Καστάνιο, Καλτσάς, Μούμο, Οκό, Χαραλαμπόγλου.
