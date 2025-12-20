Γνωστή έγινε η αποστολή των Κρητικών ενόψει του αυριανού (21/12, 21:00) εκτός έδρας αγώνα στην Αθήνα με την Ένωση.

Το 2025, η χρονιά των 100 χρόνων ιστορίας του ΟΦΗ ολοκληρώνεται, με τους Κρητικούς να έχουν δύσκολη αποστολή στο φινάλε της 15ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Οι Κρητικοί φιλοξενούνται το βράδυ της Κυριακής (21/12, 21:00) στην OPAP Arena από την ΑΕΚ και θα ψάξουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε αυτό το τελευταίο ματς της Superleague. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώθηκε η αποστολή του αγώνα.

Εκτός έμειναν ο τραυματίας Θεοδοσουλάκης και ο Χατζηθεοδωρίδης που θα εκτίσει την ποινή του, ενώ Πούγγουρας και Ισέκα παρότι προπονούται κανονικά, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής.

Η ενημέρωση του ΟΦΗ:

Με προπόνηση που έγινε το πρωί του Σαββάτου (20/12) στο Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ομάδας μας ενόψει του αυριανού (22/12) αγώνα με την ΑΕΚ.

Στην 23μελή αποστολή συμπεριλήφθηκαν οι: Lilo, Χριστογεώργος, Κατσίκας, Gonzalez, Μαρινάκης, Lewis, Καινουργιάκης, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Krizmanic, Χριστόπουλος, Αποστολάκης, Καραχάλιος, Bainovic, Ανδρούτσος, Vukotic, Neira, Nuss, Φούντας, Shengelia, Φαϊτάκης, Salcedo, Rakonjac.

Εκτός έμεινε ο τιμωρημένος, Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης, ο Γιάννης Θεοδοσουλάκης (θεραπεία) και οι Iseka, Πούγγουρας, Καλαφάτης, Κοντεκάς, Λαγουδάκης, Σιτμαλίδης και Χνάρης.