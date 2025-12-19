Ο ΟΦΗ και ο Ολυμπιακός θα πάρουν περισσότερα από 8.300 εισιτήρια για το Super Cup που θα γίνει στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Στις 3 Ιανουαρίου ο ΟΦΗ πρόκειται να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο Παγκρήτιο Στάδιο στον τελικό του Super Cup. Η ζήτηση των εισιτηρίων αναμένεται να είναι μεγάλη και ήδη υπάρχει μια πρώτη εκτίμηση για το πώς θα γίνει η διάθεσή τους εν όψει της αναμέτρησης με τους Ερυθρόλευκους.

Για τους Ομιλίτες θα διατεθούν συνολικά 8.380 εισιτήρια, τα οποία αντιστοιχούν στις θύρες 12, 13, 14, 15, 16, 17 και στη θύρα 19, που θα λειτουργήσει ως VIP για τους φιλάθλους της ομάδας. Η θύρα 18 θα είναι νεκρή ζώνη για λόγους ασφαλείας, όπως θα συμβεί αντίστοιχα και στην πλευρά του κόσμου του Ολυμπιακού. Τον ίδιο αριθμό θέσεων θα λάβουν και οι φίλαθλοι των Πειραιωτών με μία απόκλιση κάτω των 50 θέσεων.

Επειδή η συγκεκριμένη διοργάνωση ανήκει στην ΕΠΟ, τα εισιτήρια διαρκείας δεν ισχύουν για τον τελικό, θα υπάρχει ωστόσο μία προτεραιότητα αγοράς για τους κατόχους τους. Τα «μαγικά χαρτάκια» πρόκειται να κυκλοφορήσουν τη Δευτέρα 22/12 και έως την Τετάρτη 24/12 στις 16:00 θα έχουν δικαίωμα προτεραιότητας οι κάτοχοι διαρκείας, με τη χρήση του ΑΜΚΑ τους.

Οι τιμές για τις θύρες του ΟΦΗ θα κυμαίνονται από 10 έως 30 ευρώ και από την Τετάρτη (24/12) στις 16:30 η διάθεση των εισιτηρίων θα είναι ελεύθερη για όλους. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά τους είναι η Κάρτα Φίλου ΟΦΗ 2025-26, με τα έσοδα να ενισχύουν τον Ερασιτέχνη.