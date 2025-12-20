Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Πού θα δείτε Ολυμπιακό, Τότεναμ - Λίβερπουλ και τις υπόλοιπες μάχες
Πλούσιο είναι το αθλητικό μενού στο σημερινό (20/12) τελευταίο «γεμάτο» Σάββατο του 2025.
Στη Stoiximan Superleague ξεχωρίζει η αναμέτρηση του πρωτοπόρου Ολυμπιακού με την Κηφισιά (20:30, Cosmote Sport 1), ενώ νωρίτερα υπάρχει και το Βόλος - Παναιτωλικός (18:00, Cosmote Sport 2) αλλά και ακόμη νωρίτερα το Αστέρας Τρίπολης - Άρης (16:00, Novasports 2).
Δράση έχουμε και στη Stoiximan GBL με 4 παιχνίδια. Στις 16:00 θα γίνει τζάμπολ στα ΠΑΟΚ - Πανιώνιος (ΕΡΤ 2) και Μύκονος - ΑΕΚ (ΕΡΤ Σπορτς 2), ενώ στις 18:15 έχουμε το Παναθηναϊκός - Ηρακλής (ΕΡΤ 2) και Άρης - Περιστέρι (ΕΡΤ Σπορτς 1).
Επιστροφή στο ποδόσφαιρο και στην Αγγλία, όπου οι μάχες της Νιούκαστλ με την Τσέλσι (14:30, Novasports Premier League), της Τότεναμ με τη Λίβερπουλ (19:30, Novasports Premier League) και της Έβερτον με την Άρσεναλ (22:00, Novasports Premier League) κεντρίζουν τα βλέμματα.
Τέλος, έχουμε ντέρμπι στην Ιταλία με τη Γιουβέντους να φιλοξενεί τη Ρόμα (21:45, Cosmote Sport 3) ενώ στις 22:00 η Ρεάλ Μαδρίτης κλείνει το έτος υποδεχόμενη τη Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα (Novasports 1).
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Νιουκάστλ - Τσέλσι (14:30, Novasports Premier League)
- ΠΑΟΚ - Πανιώνιος (16:00, ΕΡΤ 2)
- Μύκονος - ΑΕΚ (16:00, ΕΡΤ Σπορτς 1)
- Αστέρας Τρίπολης - Άρης (16:00, Novasports 2)
- Μπράιτον - Σάντερλαντ (17:00, Novasports 4)
- Μάντσεστερ Σίτι - Γουέστ Χαμ (17:00, Novasports Premier League)
- Βόλος - Παναιτωλικός (18:00, Cosmote Sport 2)
- Παναθηναϊκός - Ηρακλής (18:15, ΕΡΤ 2)
- Άρης - Περιστέρι (18:15, ΕΡΤ Σπορτς 1)
- Λειψία - Μπάγερ Λεβερκούζεν (19:30, Novasports Prime)
- Τότεναμ - Λίβερπουλ (19:30, Novasports Premier League)
- Ολυμπιακός - Κηφισιά (20:30, Cosmote Sport 1)
- Γιουβέντους - Ρόμα (21:45, Cosmote Sport 3)
- Ρεάλ Μαδρίτης - Σεβίλλη (22:00, Novasports 1)
- Έβερτον - Άρσεναλ (22:00, Novasports Premier League)
