Ροντινέι για Καμπελά: «Αδερφέ να έχεις επιτυχία στις νέες προκλήσεις»
Το Insta Story του Ροντινέϊ για τον Καμπελά, που θα συνεχίσει ως δανεικός στη Ναντ (από τον Ολυμπιακό): «Ρεμί Καμπελά αδερφέ μου εύχομαι τα καλύτερα σε σένα και την οικογένειά σου και να έχεις μεγάλη επιτυχία στις νέες σου προκλήσεις. Σε ευχαριστώ για όλα αναφορικά με το διάστημα που περάσαμε μαζί. Είσαι μέρος της οικογένειας του Ολυμπιακού. Είσαι ένας φοβερός άνθρωπος και ένας εξαιρετικός παίκτης. Σεβασμός στο μάξιμουμ για σένα» (έχοντας στο πλάι emoticon με καρδιά).
