Ο ΠΑΟΚ συμφώνησε με τη Μοντένα για την αγορά των δικαιωμάτων του νεαρού χαφ, Γιάννη Σαρρή.

Ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να ολοκληρώσει ακόμα μια μεταγραφή νεαρού Έλληνα ποδοσφαιριστή με προοπτική για το μέλλον. Οι Θεσσαλονικείς συμφώνησαν με την Μοντένα για την αγορά του Γιάννη Σαρρή, ο οποίος προέρχεται από τις ακαδημίες της ΑΕΚ.

Οι Ιταλοί είχαν αγοράσει τον ύψους 1.92μ. αμυντικό χαφ από την Ένωση το καλοκαίρι του 2023, όταν ήταν 16 ετών, κι έκτοτε αγωνίστηκε στην Κ17 και στην Κ19 της Μοντένα, ενώ προπονείται με την πρώτη ομάδα του κλαμπ της Serie B.

Στον ΠΑΟΚ πιστεύουν πολύ στον διεθνή με την Εθνική Νέων μέσο, ο οποίος έχει άρα πολύ καλές προοπτικές και προοπτική να φτάσει μέχρι την Εθνική. Πρόκειται για μέρος του σχεδίου για πιο έντονο ελληνικό στοιχείο, για ποιοτικούς νέους παίκτες και γενικότερα μια τάση να δώσει ο ΠΑΟΚ μεγαλύτερη έμφαση σε μικρές ηλικίες.

Από πλευράς ΠΑΟΚ έγινε μεγάλη προσπάθεια για τη μεταγραφή του νεαρού χαφ, καθώς τον ήθελαν κι άλλες ομάδες, με τους Θεσσαλονικείς να δαπανούν σημαντικό ποσό για την απόκτηση των δικαιωμάτων του

Τις προηγούμενες μέρες πήγε άνθρωπος του ΠΑΟΚ στη Μόντενα, μίλησε μαζί του για να του αναλύσει το πλάνο του κλαμπ γι' αυτόν και να τον πείσει να επαναπατριστεί, ενώ άλλος άνθρωπος του συλλόγου πήγε και μίλησε με την οικογένειά του 18χρονου μέσου.

Ο ΠΑΟΚ φρόντισε να δείξει στην πλευρά του Σαρρή πόσο τον υπολογίζει κι ότι στην Τούμπα η εξέλιξή του θα είναι καλύτερη. Η πρόθεση των Θεσσαλονικιών είναι ο Σαρρής να κινείται μεταξύ Α και Β ομάδας, ώστε να βρίσκει περισσότερο χρόνο σε ανδρικό επίπεδο.