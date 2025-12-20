Stoiximan Super League 1: Σε 3 δόσεις η 15η αγωνιστική
Μία ακόμα αγωνιστική που θα έχει ντέρμπι στην Stoiximan Super League 1 και θα είναι το ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός. Πριν από αυτό όμως υπάρχουν 3 αγώνες το Σάββατο: Αστέρας AKTOR - Άρης, Βόλος - Παναιτωλικός αλλά και το Ολυμπιακός - Κηφισιά.
Την Κυριακή θα υπάρχουν άλλοι 3 αγώνες (ΑΕΛ Novibet - Ατρόμητος, ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός και ΑΕΚ - ΟΦΗ). Την Δευτέρα θα γίνει το τελευταίο παιχνίδι του 2025 για το Πρωτάθλημα, το Πανσερραϊκός - Λεβαδειακός.
Το πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής
Σάββατο 20 Δεκεμβρίου
16.00: Αστέρας - Άρης (NS2HD)
18.00: Βόλος – Παναιτωλικός (CS2HD)
20.30: Ολυμπιακός – Κηφισιά (CS1HD)
Κυριακή 21 Δεκεμβρίου
17.30: ΑΕΛ Νοvibet – Ατρόμητος (CS1HD)
19.30: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός (NS PRIME)
21.00: ΑΕΚ – ΟΦΗ (CS1HD)
Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου
18.00: Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός (NS PRIME)
Η βαθμολογία
1. Ολυμπιακός 35
2. ΑΕΚ 34
3. ΠΑΟΚ 32
4. Λεβαδειακός 25
-------------------------------------
5. Βόλος 22
6.Παναθηναϊκός 22
7. Αρης 17
8. Κηφισιά 17
----------------------------------------
9. Παναιτωλικός 15
10. Αστέρας AKTOR 13
11. ΟΦΗ 12
12.Ατρόμητος 12
13. ΑΕΛ Novibet 8
14. Πανσερραϊκός 5
*Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν ματς λιγότερο.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.