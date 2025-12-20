Ξεκινά το Σάββατο η 15η - και τελευταία πριν τις γιορτές - αγωνιστική στην κατηγορία της Stoiximan Super League 1.

Μία ακόμα αγωνιστική που θα έχει ντέρμπι στην Stoiximan Super League 1 και θα είναι το ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός . Πριν από αυτό όμως υπάρχουν 3 αγώνες το Σάββατο: Αστέρας AKTOR - Άρης, Βόλος - Παναιτωλικός αλλά και το Ολυμπιακός - Κηφισιά.

Την Κυριακή θα υπάρχουν άλλοι 3 αγώνες (ΑΕΛ Novibet - Ατρόμητος, ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός και ΑΕΚ - ΟΦΗ). Την Δευτέρα θα γίνει το τελευταίο παιχνίδι του 2025 για το Πρωτάθλημα, το Πανσερραϊκός - Λεβαδειακός.

Το πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου

16.00: Αστέρας - Άρης (NS2HD)

18.00: Βόλος – Παναιτωλικός (CS2HD)

20.30: Ολυμπιακός – Κηφισιά (CS1HD)

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου

17.30: ΑΕΛ Νοvibet – Ατρόμητος (CS1HD)

19.30: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός (NS PRIME)

21.00: ΑΕΚ – ΟΦΗ (CS1HD)

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου

18.00: Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός (NS PRIME)

Η βαθμολογία

1. Ολυμπιακός 35

2. ΑΕΚ 34

3. ΠΑΟΚ 32

4. Λεβαδειακός 25

-------------------------------------

5. Βόλος 22

6.Παναθηναϊκός 22

7. Αρης 17

8. Κηφισιά 17

----------------------------------------

9. Παναιτωλικός 15

10. Αστέρας AKTOR 13

11. ΟΦΗ 12

12.Ατρόμητος 12

13. ΑΕΛ Novibet 8

14. Πανσερραϊκός 5

*Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν ματς λιγότερο.