Η συμμετοχή του Αντρίγια Ζίβκοβιτς αποτελεί το βασικό ερωτηματικό για τον ΠΑΟΚ ενόψει του κυριακάτικου ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα.

Το μεγάλο ζητούμενο για τον ΠΑΟΚ, ενόψει του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, είναι η διαθεσιμότητα του Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Ο Σέρβος αρχηγός του «Δικεφάλου» ακολούθησε μέρος της προπόνησης και στη συνέχεια δούλεψε ατομικά, με όλες τις ενδείξεις να δείχνουν ότι θα προλάβει και θα είναι έτοιμος για τον τελευταίο αγώνα του 2025.

Αντίθετα, για τον Ντέγιαν Λόβρεν δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να προλάβει, όπως και για τους Ζόαν Σάστρε και Δημήτρη Πέλκα.

Η παρουσία του Ζίβκοβιτς θεωρείται κομβική, ειδικά σε παιχνίδια υψηλών απαιτήσεων. Ο 27χρονος εξτρέμ έχει ήδη μοιράσει εννιά ασίστ τη φετινή σεζόν, τρεις εκ των οποίων σε ντέρμπι απέναντι σε Ολυμπιακό, ΑΕΚ και Άρη, στοιχεία που αποτυπώνουν τη σημασία του στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ, πόσο μάλλον σε αναμέτρηση απέναντι στον Παναθηναϊκό του Ράφα Μπενίτεθ.

Στην επίσημη ενημέρωσή της, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανέφερε ότι η προετοιμασία για το ντέρμπι ξεκίνησε το απόγευμα της Πέμπτης (18/12) στη Νέα Μεσημβρία.

Οι παίκτες που βρέθηκαν στην αρχική ενδεκάδα στο παιχνίδι με τη Μαρκό ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας και αποκατάστασης στο γυμναστήριο και την πισίνα, ενώ οι υπόλοιποι δούλεψαν στο γήπεδο στον τομέα της τακτικής μέσα από ασκήσεις, παιχνίδια και οικογενειακό διπλό.

Ο Ζίβκοβιτς έκανε μέρος της προπόνησης και συνέχισε ατομικά, ο Πέλκας δούλεψε ατομικά στο γήπεδο, οι Γιακουμάκης και Σάστρε έτρεξαν στο γήπεδο, ενώ οι Λόβρεν και Μιχαηλίδης ακολούθησαν θεραπεία.

Η επόμενη προπόνηση είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή (19/12) στις 17:00.