Η συμμετοχή του Μόντσου στο ομαδικό πρόγραμμα προετοιμασίας του Άρη έβγαλε τον Μανόλο Χιμένεθ από τη δύσκολη θέση ενόψει του αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης.

Στις προηγούμενες προπονήσεις, ο Ισπανός μέσος ακολούθησε συντηρητικό πρόγραμμα προπόνησης λόγω ενός χτυπήματος που δέχθηκε στον αγώνα με τον Ολυμπιακό. Ουσιαστικά πρόκειται για μια κατάσταση την οποία διαχειρίζεται ο Μανόλο Χιμένεθ κάθε εβδομάδα, αυτό είπε εξάλλου και μετά την ισοπαλία με τον Ολυμπιακό όταν αναφέρθηκε στον αριθμό των προπονήσεων στις οποίες έλαβαν χώρα οι τρεις από τους τέσσερις της αμυντικής γραμμής.

Και στην περίπτωση του Μόντσου, ήταν υποχρεωμένος να περιμένει και η συμμετοχή του Ισπανού στο ομαδικό πρόγραμμα, αναμφίβολα, λύνει ένα πρόβλημα δεδομένης της απουσίας και του Ούρος Ράτσιτς. Κατ’ επέκταση, το δίδυμο των Μόντσου-Γαλανόπουλου στον άξονα της μεσαίας γραμμής δείχνει να κλειδώνει και μένει να φανεί ο ρόλος του Φρέντρικ Γένσεν ο οποίος συνήθως χρησιμοποιείται πίσω από τον Λορέν Μορόν.

Ο Σωκράτης Διούδης επίσης συμμετείχε σε μέρος του προγράμματος ενώ οι Σούντμπεργκ, Καντεβέρε και Δώνης έκαναν ατομικό.