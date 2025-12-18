Παρελθόν από τον ΟΦΗ αποτελεί ο Φράνκο Ζανελάτο μετά από έντεκα μήνες παρουσίας στον σύλλογο.

Γρήγορο αποδείχθηκε το... ταξίδι του Φράνκο Ζανελάτο στον ΟΦΗ καθώς μετά από σχεδόν έντεκα μήνες, ο 25χρονος εξτρέμ αποτελεί παρελθόν από τους Κρητικούς.

Μία αναμενόμενη εξέλιξη καθώς μετά από σχεδόν έντεκα μήνες δεν είχε καταφέρει να προσαρμοστεί στους Κρητικούς ενώ ταλαιπωρήθηκε και αρκετά από τραυματισμούς, με αποτέλεσμα να παίξει σε μόλις επτά παιχνίδια χωρίς να ξεχωρίσει.

Δεν είναι κρυφό ότι ο ΟΦΗ έχει βγει στην αγορά για την απόκτηση εξτρέμ στο μεταγραφικό παζάρι του Ιανουαρίου.

Αναλυτικά:

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή, Franco Zanelatto.

O 25χρονος Περουβιανός επιθετικός ήρθε στον ΟΦΗ τον περασμένο Φεβρουάριο και στο διάστημα παραμονής του στην ομάδα μας μέτρησε συνολικά 7 συμμετοχές.

Franco σε ευχαριστούμε! Καλή συνέχεια στην καριέρα σου!»