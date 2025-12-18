Συνάντηση της διοίκησης της ΑΕΛ με τους οργανωμένους

Η ΑΕΛ Novibet έκανε γνωστό πως η διοίκηση του κλαμπ κάλεσε σε συνάντηση τους οργανωμένους οπαδούς της ομάδας.

Την απόφαση να καλέσει σε διάλογο τους οργανωμένους οπαδούς της πήρε η διοίκηση της ΑΕΛ Novibet. Εφόσον πραγματοποιηθεί η συνάντηση αυτή με το ΔΣ του συνδέσμου της Θύρας 1 θα συζητηθούν θέματα που αφορούν την πρόληψη φαινομένων αθλητικής βίας, εντός κι εκτός αγωνιστικών χώρων, αλλά και την τακτοποίηση εκκρεμοτήτων που προάγουν την ασφαλή συνεργασία.

Η ανακοίνωση της ΑΕΛ

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet καλεί το διοικητικό συμβούλιο του συνδέσμου οργανωμένων φιλάθλων «ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε.Λ. – ΘΥΡΑ 1» σε διάλογο για θέματα που αφορούν τη πρόληψη φαινομένων αθλητικής βίας εντός και εκτός των αγωνιστικών χώρων, καθώς και τη τακτοποίηση εκκρεμοτήτων που προάγουν την ασφαλή συνεργασία».