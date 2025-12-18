Συνάντηση της διοίκησης της ΑΕΛ με τους οργανωμένους

ΑΕΛ Novibet: Συνάντηση της διοίκησης με τους οργανωμένους
Την απόφαση να καλέσει σε διάλογο τους οργανωμένους οπαδούς της πήρε η διοίκηση της ΑΕΛ Novibet. Εφόσον πραγματοποιηθεί η συνάντηση αυτή με το ΔΣ του συνδέσμου της Θύρας 1 θα συζητηθούν θέματα που αφορούν την πρόληψη φαινομένων αθλητικής βίας, εντός κι εκτός αγωνιστικών χώρων, αλλά και την τακτοποίηση εκκρεμοτήτων που προάγουν την ασφαλή συνεργασία.
Η ανακοίνωση της ΑΕΛ
«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet καλεί το διοικητικό συμβούλιο του συνδέσμου οργανωμένων φιλάθλων «ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε.Λ. – ΘΥΡΑ 1» σε διάλογο για θέματα που αφορούν τη πρόληψη φαινομένων αθλητικής βίας εντός και εκτός των αγωνιστικών χώρων, καθώς και τη τακτοποίηση εκκρεμοτήτων που προάγουν την ασφαλή συνεργασία».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.