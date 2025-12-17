Μπενίτεθ: «Πρέπει να γίνουμε πιο απλοί για να μην κάνουμε λάθη που στοιχίζουν»

Ο Ράφα Μπενίτεθ ανέφερε τον τομέα που θεωρεί πως έχει βελτιωθεί η ομάδα, αλλά κι εκείνον που πρέπει να βελτιώσει.

Μετά την λήξη του αγώνα της Καβάλας με τον Παναθηναϊκό και τη νίκη του δεύτερου με 2-1 για την τελευαία αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, ο Ράφα Μπενίτεθ πήγε στο flash interview και μίλησε για το παιχνίδι ενώ ανάφερει που έχει βελτιωθεί η ομάδα και που χρειάζεται περισσότερο βελτίωση.

Ο Ισπανός τεχνικός τόνισε πως η ομάδα του πήρε το αποτέλεσμα που ήθελε στο τέλος της ημέρας, παρ' ότι η κατάσταση περιπλέχτηκε μετά τις αναγκαστικές αλλαγές των δύο φορ του. Εξήγησε πως είναι σημαντικό που το κλαμπ κερδίζει περισσότερα παιχνίδια απ' ότι συνέβαινε όταν ήρθε, αφού βελτιώνει έτσι το mentality του ενώ επισήμανε πως πρέπει οι παίκτες του να παίζουν πιο απλά για να αποφεύγουν να κάνουν λάθη, τα οποία τελικά κοστίζουν στην ομάδα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μπενίτεθ

Για τις δυσκολίες του αγώνα και το αποτέλεσμα:

«Δυσκολευτήκαμε αρκετά, γιατί χάσαμε δύο παίκτες στην θέση που είχαμε ζητήματα. Έπρεπε να παίξουμε από νωρίς χωρίς αυτούς. Είχαμε αρκετά νέους παίκτες. Πήραμε τη νίκη που θέλαμε στο τέλος της ημέρας».

Τι θα ήθελα να βελτιώσει και τι εχει βελτιώσει

«Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είμαστε εδώ αυτό το διάστημα παίζοντας δύο ματς την εβδομάδα οπότε ήταν δύσκολο να δουλέψουμε. Κερδίζουμε περισσότερα ματς. Αυτό λέει κάτι για την νοοτροπία. Πρέπει να γίνουμε πιο απλοί. Να μην κάνουμε λάθη που μας έχουν στοιχίσει πολύ. Θεωρούμε τώρα που θα έχουμε περισσότερο χρόνο θα βελτιωθούμε περισσότερο»