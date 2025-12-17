Η απουσία του Μόντσου Ροντρίγκεθ και από τη σημερινή (17/12) προπόνηση υποχρεώνει τον Μανόλο Χιμένεθ να ετοιμάσει δεύτερο πλάνο για τον αγώνα με τον Αστέρα.

Στη διάρκεια της αυριανής (18/12) προπόνησης θα φανεί αν ο Μόντσου θα είναι διαθέσιμος για τον εκτός έδρας αγώνα (20/12, 16:00) με τον Αστέρα Τρίπολης, προφανώς όμως η δεύτερη διαδοχική απουσία του από το ομαδικό πρόγραμμα προπόνησης υποδηλώνει ότι οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος του Ισπανού. Ενδεχόμενη απουσία του, σαφέστατα, θα δημιουργήσει ζήτημα στον άξονα της μεσαίας γραμμής και στην πραγματικότητα, αυτή η πιθανότητα υποχρεώνει τον Μανόλο Χιμένεθ να εστιάσει στις υπόλοιπες επιλογές του, συνυπολογίζοντας την απουσία και του τιμωρημένου Ούρος Ράτσιτς.

Βασικά, ο Ισπανός τεχνικός δεν έχει να αποφασίσει μεταξύ αρκετών παικτών καθώς οι Γαλανόπουλος, Γένσεν είναι οι εναπομείναντες εσωτερικοί μέσοι. Ο Έλληνας μέσος έχει δοκιμαστεί στη θέση «6», σε αντίθεση με τον Φινλανδό ο οποίος φέτος έχει χρησιμοποιηθεί κυρίως ως «10αρι». Σε κάθε περίπτωση, ο Άρης προβλέπεται να παραταχθεί και πάλι με αρκετά προβλήματα δεδομένων των απουσιών των Δώνη, Καντεβέρε, Αλφαρέλα, Σούντμπεργκ, Φαμπιάνο και Βοριαζίδη.