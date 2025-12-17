Από το πρωί της Πέμπτης ( 18/12) στις 10:00 θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός (21/12, 19:30).

Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό για την 15η «στροφή» του πρωταθλήματος με την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ να ενημερώνει για τη διάθεση των εισιτηρίων της συγκεκριμένης αναμέτρησης, η οποία θα ξεκινήσει την Πέμπτη (18/12) στις 10:00.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι την Πέμπτη(18.12) στις 10:00 θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός, για την 15η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League 2025-26, που θα διεξαχθεί την Κυριακή (21.12) στις 19:30 στο γήπεδο της Τούμπας.

Θύρα Τιμή Παιδικό

1 €40 €5

2, 3 €30 €5

5, 6 €20 €5

4, 4Α €15 –

7, 7Α, 8 €15 €5

VIP, VIPA €150»

