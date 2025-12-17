ΠΑΟΚ: Από Πέμπτη (18/12) τα εισιτήρια με Παναθηναϊκό
Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό για την 15η «στροφή» του πρωταθλήματος με την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ να ενημερώνει για τη διάθεση των εισιτηρίων της συγκεκριμένης αναμέτρησης, η οποία θα ξεκινήσει την Πέμπτη (18/12) στις 10:00.
Η ανακοίνωση:
«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι την Πέμπτη(18.12) στις 10:00 θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός, για την 15η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League 2025-26, που θα διεξαχθεί την Κυριακή (21.12) στις 19:30 στο γήπεδο της Τούμπας.
Θύρα Τιμή Παιδικό
1 €40 €5
2, 3 €30 €5
5, 6 €20 €5
4, 4Α €15 –
7, 7Α, 8 €15 €5
VIP, VIPA €150»
