Με τον κόσμο στο πλευρό του ο Άρης στην Τρίπολη!

Με τον κόσμο στο πλευρό του θα αγωνιστεί το Σάββατο ο Άρης στην Τρίπολη, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος ο σύλλογος με ανακοίνωση του.

Ο Άρης θα ταξιδέψει το απόγευμα του Σαββάτου (20/12) στην Τρίπολη για να αντιμετωπίσει τον Αστέρα Aktor στα πλαίσια της 15ης αγωνιστικης της Superleague. Μάλιστα όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος από την Θεσσαλονική, οι «κιτρινόμαυροι» θα έχουν στο πλευρό τους και τον κόσμο τους

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η ΠΑΕ, η διάθεση των εισιτηρίων για όσους φιλάθλους θέλουν να παρευρεθούν στην Αρκαδική πόλη θα ξεκινήσει το πρωί της Πέμπτης (18/12) με τιμή εκκίνησης τα 25 ευρώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Άρη:

Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ενημερώνει τον κόσμο της ομάδας μας ότι όσοι θέλουν να προμηθευτούν το εισιτήριό τους για το παιχνίδι του Σαββάτου με τον Αστέρα AKTOR στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» (20/12, 16:00) θα πρέπει να ακολουθήσουν τον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.asterastickets.gr

Η τιμή του εισιτηρίου είναι 25 ευρώ και η επαλήθευσή του θα γίνει μέσω της εφαρμογής Gov.gr Wallet.

Η διάθεση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει αύριο το πρωί (18/12).

Παρακαλούμε τους φιλάθλους μας να έχουν επαληθεύσει το εισιτήριό τους στην εφαρμογή πριν την έλευσή τους στην Τρίπολη και να φέρουν μαζί τους πιστοποιητικό ταυτοποίησης, όπως Αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης, προκειμένου να διευκολύνουν τη διαδικασία στον οποιοδήποτε έλεγχο και να έχουν πρόσβαση στο «Θ. Κολοκοτρώνης» (η Αστυνομία θα διενεργεί αυστηρούς ελέγχους στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου).