Ο ΠΑΟΚ δεν σταματά στην υπόθεση Γερεμέγεφ και ήδη έστρεψε το βάρος στις δύο επόμενες προσθήκες: έναν αριστερό εξτρέμ που μπορεί να αγωνιστεί και ως φορ και έναν στόπερ.

Μπορεί επικοινωνιακά το όνομα του Αλεξάντερ Γερεμέγεφ να μην έκανε «κλικ» σε μεγάλο κομμάτι των φίλων του ΠΑΟΚ και στο άκουσμα της είδησης να υπήρξαν αντιδράσεις –κυρίως στα social media– όμως η συμφωνία με τον 32χρονο επιθετικό του Παναθηναϊκού δεν προέκυψε τυχαία ούτε βιαστικά. Αντίθετα, είναι αποτέλεσμα μιας αλληλουχίας γεγονότων και αναγκών που προηγήθηκαν.

Το πρώτο και κομβικό σημείο έχει να κάνει με την ατυχία που χτύπησε τον ΠΑΟΚ στην υπόθεση του Αμίν Ελ Ουαζανί. Ο Μαροκινός (με γαλλικό διαβατήριο) επιθετικός της Μπράγκα ήταν μια περίπτωση που είχε προχωρήσει σε πολύ σοβαρό επίπεδο, με συζητήσεις ακόμη και για αγορά του 24χρονου φορ. Ωστόσο, στον αγώνα Νις – Μπράγκα για το Europa League την Πέμπτη (11/12), ο Ελ Ουαζανί υπέστη κάταγμα μεταταρσίου, πέρασε την πόρτα του χειρουργείου και θα μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον 2,5 μήνες, βάζοντας οριστικό τέλος στο συγκεκριμένο σενάριο απόκτησής του.

Από εκεί και πέρα, η βασική απαίτηση του Ραζβάν Λουτσέσκου και των συνεργατών του ήταν ξεκάθαρη: όποιος επιλεγεί για τη θέση του φορ θα πρέπει να έρθει άμεσα στη Θεσσαλονίκη και να μπορεί να συνεισφέρει το συντομότερο δυνατόν. Την ίδια στιγμή, η θλάση του Γιώργου Γιακουμάκη ενδέχεται να τον κρατήσει εκτός και στο πρώτο διάστημα του νέου έτους, γεγονός που έκανε την ανάγκη ακόμη πιο πιεστική.

Υπό αυτά τα δεδομένα, ο Γερεμέγεφ κρίθηκε ως μια λύση χαμηλού ρίσκου, με γνώση της λίγκας, ξεκάθαρο ρόλο, αυξημένο κίνητρο και την έγκριση του προπονητή, κάτι που στον ΠΑΟΚ παραμένει αδιαπραγμάτευτο, αφού καμία μεταγραφή δεν προχωρά αν δεν την θέλει ο Λουτσέσκου. Το αν θα δικαιωθούν ή όχι στον ΠΑΟΚ για την συγκεκριμένη μεταγραφή (ο Σουηδός θα υπογράψει συμβόλαιο για 1,5 χρόνο), θα φανεί στο γήπεδο και όχι στη θεωρία.

Η στόχευση για εξτρέμ και στόπερ

Η υπόθεση Γερεμέγεφ, ωστόσο, δεν κλείνει τον μεταγραφικό σχεδιασμό του ΠΑΟΚ για τον Ιανουάριο, αλλά αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου πλάνου. Με τον Χρήστο Ζαφείρη ήδη στη Θεσσαλονίκη και τη δεύτερη κίνηση ουσιαστικά κλεισμένη, ο Δικέφαλος κινείται για ακόμη δύο προσθήκες που έχουν ξεκάθαρη στόχευση.

Η πρώτη αφορά έναν αριστερό εξτρέμ, ο οποίος θα μπορεί αποδεδειγμένα να αγωνιστεί και ως φορ, προσφέροντας ευελιξία στην επιθετική γραμμή και λύσεις πίσω από τον Τάισον, εξετάζεται συγκεκριμένη περίπτωση παίκτη, κάτω των 25 ετών, με παραγωγική σεζόν στο σκοράρισμα ως «9».

Παράλληλα, υπάρχει ενεργή αναζήτηση για στόπερ, όχι απλώς για να συμπληρωθεί το ρόστερ, αλλά για παίκτη με προοπτική να εξελιχθεί σε βασικό και να αυξήσει τον ανταγωνισμό στο κέντρο της άμυνας.

Η λογική είναι σαφής: ο ΠΑΟΚ θέλει να καλύψει τα κενά που φάνηκαν στο πρώτο μισό της σεζόν και να δώσει στον προπονητή ένα γεμάτο, λειτουργικό ρόστερ, ικανό να στηρίξει τους στόχους σε πρωτάθλημα, Κύπελλο και Ευρώπη.