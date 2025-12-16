Aν οι Δικέφαλοι είναι άστοχοι στις μεταγραφές δεν θα «γκρεμίσουν» τον Ολυμπιακό!

Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για το μεγάλο «πρέπει» της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ στη μεταγραφική περίοδο, αν θέλουν να διεκδικήσουν με σοβαρές πιθανότητες το πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό.

Πόσο σημαντικό είναι το μεθαυριανό ματς της ΑΕΚ με την Κραϊόβα; Καλύτερα να… μην το μάθουν οι παίκτες της. Καλύτερα ας μπουν να παίξουν απλώς για τη νίκη και να μην επιβαρυνθούν με επιπρόσθετο άγχος, διότι ήδη έχει διαμορφωθεί ατμόσφαιρα… πανηγυριού, η οποία πολλές φορές έχει αποδειχθεί καταστροφική για εκείνον που προ-πανηγυρίζει…

Ελα, όμως που αυτή η νίκη έχει πολλαπλά οφέλη! Στο ranking της, στο ταμείο της (5 εκατ. Ευρώ) και κυρίως στην εφετινή ζωή της. Διότι αν η ΑΕΚ μπει στην πρώτη οκτάδα, ξέρετε πότε θα παίξει ξανά ευρωπαϊκό παιχνίδι; Στις 12 Μαρτίου! Θα απομένουν μόλις τέσσερις αγωνιστικές τότε για τη λήξη της regular season! Θα έχει «τρέξει» τα 2/3 του β’ γύρου έχοντας στο κεφάλι της μόνο το πρωτάθλημα. Κι αυτό το πλεονέκτημα είναι το πρώτο και βασικό για να καταφέρει να μείνει ζωντανή στη διεκδίκηση του τίτλου, δεδομένου ότι ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ έχουν ήδη στο πρόγραμμά του δύο ευρωπαϊκά ματς στο τέλος Ιανουαρίου. Κι όχι μόνο αυτό! Είναι ματς καθοριστικά για την πρόκρισή τους στα play offs και αμφότεροι έχουν χάσει κάθε ελπίδα για απευθείας μετάβαση στη φάση των «16», όπως φιλοδοξεί να ξάνει η Ενωση. Συνεπώς, αν προκριθούν στο Group 8-14 του Champions League και του Europa League αντίστοιχα, θα έχουν επιπλέον δύο ευρωπαϊκές αναμετρήσεις στις 18-19 και 25-26 Φεβρουαρίου, πιθανώς και δυο ντέρμπι ημιτελικούς Κυπέλλου στις 3 και 10 Φεβρουαρίου!

Ποιο είναι το δεύτερο πλεονέκτημα που καλείται να χτίσει η ΑΕΚ; Οι μεταγραφές της. Όχι μόνο διότι έχει μεγάλη ανάγκη να διευρύνει το ρόστερ της με πιο αξιόπιστες επιλογές σε 3-4 θέσεις, αλλά και διότι προς το παρόν τουλάχιστον δεν διαφαίνεται από τα ρεπορτάζ ιδιαίτερη θέρμη του νταμπλούχου για σημαντική ενίσχυση στην προσεχή μεταγραφική περίοδο, δεδομένου ότι ούτως ή άλλως οι νέοι παίκτες δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα δυο ματς με τη Λεβερκούζεν και τον Αγιαξ. Προσοχή όμως: αν κάνουμε την παραδοχή ότι ο Ολυμπιακός δεν θα φτάσει ψηλά στο Champions League, δηλαδή στη προημιτελική φάση, οι Ερυθρόλευκοι πάλι θα έχουν το πλεονέκτημα στα play offs. Γιατί; Διότι ο νταμπλούχος έχει «μάθει» με τον Μεντιλίμπαρ (ακόμα περισσότερο εφέτος λόγω του Champions League) πώς να τρέχει και να πιέζει περισσότερο από κάθε άλλη ελληνική ομάδα και ασφαλώς λόγω του ισχυρού του χαρακτήρα, τον οποίο έχει δείξει ακόμα και με την Αρσεναλ, την Μπαρτσελόνα (μέχρι την άδικη αποβολή του Εσε) τη Ρεάλ και την PSV.

Αυτά τα δυο υπερ-ατού του Ολυμπιακού (πέραν της ατομικής ποιότητας 7-8 παικτών του) καλούνται να υπερκαλύψουν η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ με χειμερινές ενέσεις ποιότητας μιας που έφτασαν εδώ που έφτασαν, δηλαδή σε απόσταση αναπνοής από τους Ερυθρόλευκους στο φινάλε του 2025. Στον ΠΑΟΚ προφανώς δεν αρκεί ένας «Ζαφείρης». Ο Ζαφείρης, όμως, αυτός ο «Καραγκούνης του 2025» μπορεί να δώσει στον Λουτσέσκου αμέτρητες επιλογές στη μεσαία γραμμή, διότι απλούστατα μπορεί βάσει των χαρακτηριστικών του να παίξει σε όλες τις θέσεις και σε όλους τους σχηματισμούς! Χώρια που, με την αστείρευτη ενέργειά του και το ταμπεραμέντο του (δηλαδή το ποδοσφαιρικό DNA του) μπορεί να προσφέρει – χωρίς καν να το προσπαθήσει – πολλά στην αύρα της ομάδας, στην κερκίδα και στα αποδυτήρια.

Ναι, ο ΠΑΟΚ χρειάζεται σίγουρα και έναν φορ. Ναι, χρειάζεται και έναν επιπλέον εξτρέμ, κυρίως, όμως, έναν στόπερ και έναν δεξιό μπακ που πιθανότατα δεν θα πάρει, ειδικά αν προκριθεί στα play offs του Europa League κι αν ο στόχος του Κυπέλλου στα 100 χρόνια του δεν υποτιμηθεί.

Μ’ αυτά και μ’ αυτά δεν νομίζετε κι εσείς πώς κάτι… πρέπει να κάνει και ο Ολυμπιακός στις μεταγραφές, ειδικά από τη στιγμή που Νασιμέντο και Σιπιόνι παίρνουν πολύ μικρό χρόνο συμμετοχής, με αποτέλεσμα όλο το βάρος να πέφτει σε Εσε – Μουζακίτη και στον Ντάνι Γκαρθία που είναι ταιριαστός μόνο σε συγκεκριμένου τύπου παιχνίδια. Θα έλεγα πως αν ο κόουτς έχει αποφασίσει ότι αυτοί οι δυο νέοι ακόμα δεν είναι έτοιμοι για μεγάλα ματς (για τον Σιπιόνι έχω διαφορετική άποψη), σίγουρα ο πρωταθλητής χρειάζεται ενίσχυση με έτοιμο παίκτη στη μεσαία γραμμή του. Κι από κει και πέρα αν ο Μεντιλίμπαρ βλέπει σε άλλη θέση αδυναμία ή μεγάλο περιθώριο βελτίωσης με έτοιμο παίκτη, να προχωρήσει σε μεταγραφή. Διότι έτσι όπως εξελίσσεται η σεζόν ίσως το πρωτάθλημα να μην τελειώσει τόσο εύκολα όσο πέρυσι για τους Ερυθρόλευκους.

Υ.Γ.: Επί του... πιεστηρίου που λένε: αν ο ΠΑΟΚ πάρει τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ ως δεύτερο στράικερ, δηλαδή στη θέση του Τσάλοφ, πίσω από τον Γιακουμάκη, είναι μέγα λάθος. Μπορούμε να γράψουμε... 1000 λέξεις, αλλά ας αρκεστούμε στο ότι ο Σουηδός επουδενί μπορεί να υπηρετήσει το στυλ ποδοσφαίρου του Λουτσέσκου. Αν τον πάρει ως «τρίτο» φορ, όλα καλά για τα ματς στα οποία ο Δικέφαλος θα παίζει «μονότερμα» τον αντίπαλο. Επίσης: αν ο Γερεμέγεφ, αυτός ο εκπληκτικός γκολτζής αλλά για συγκεκριμένου τύπου ματς σέντερ φορ, θα είναι τελικά ο αναπληρωματικός φορ του ΠΑΟΚ μέχρι τα play offs, το πλήγμα θα είναι βαρύ και στην ατμόσφαιρα και στο πρεστίζ. Μιλάμε για τον «πέμπτο» φορ του Παναθηναϊκού, τον οποίο έβλεπε με καλό μάτι η Κηφισιά...