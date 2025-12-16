Σε προχωρημένες επαφές με τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, ο οποίος μένει ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό, βρίσκεται ο ΠΑΟΚ.

Δεδομένη είναι η ενίσχυση της γραμμής κρούσης του ΠΑΟΚ για τον Ιανουάριο. Μάλιστα οι ασπρόμαυροι ενδέχεται να κινηθούν ακόμα και για δύο επιθετικούς.

Ο ένας αναμένεται να είναι ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ καθώς όπως προκύπτει ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον 32χρονο Σουηδό επιθετικό.

Το συμβόλαιο του Γερεμέγεφ στον Παναθηναϊκό λήγει στις 31 Δεκεμβρίου και μένει ελεύθερος, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να έχει προχωρήσει τις συζητήσεις μαζί του και να είναι κοντά σε συμφωνία.

Τη φετινή σεζόν ο υψηλόσωμος Σουηδός φορ μετράει εννιά εμφανίσεις με ένα γκολ με τους «πράσινους» ενώ συνολικά με τον Παναθηναϊκό σε 60 συμμετοχές έχει 16 γκολ και μία ασίστ.

Όπως αναφέραμε ο ΠΑΟΚ είναι πιθανό να κινηθεί για την απόκτηση και δεύτερου επιθετικού τον Ιανουάριο, ειδικά αν αποχωρήσει ο Τσάλοφ, για τον οποίο υπάρχουν δημοσιεύματα από τη Ρωσία που κάνουν λόγο για ενδιαφέρον από ΤΣΣΚΑ Μόσχας και Ζενίτ.