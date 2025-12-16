Ρωσικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ΤΣΣΚΑ Μόσχας και Ζενίτ εξετάζουν την περίπτωση του Φέντορ Τσάλοφ του ΠΑΟΚ.

Ο θόρυβος γύρω από το μέλλον του Φέντορ Τσάλοφ φουντώνει, με τα ρωσικά ΜΜΕ να βάζουν ξανά στο προσκήνιο την επιστροφή του επιθετικού στο πρωτάθλημα της πατρίδας του. Σύμφωνα με το Sovetsky Sport, δύο ομάδες έχουν ξεχωρίσει: η ΤΣΣΚΑ Μόσχας και η Ζενίτ.

Η ΤΣΣΚΑ εμφανίζεται αυτή τη στιγμή ως η πιο «ζεστή» περίπτωση. Ο Τσάλοφ γνωρίζει καλά το περιβάλλον, ενώ και η ομάδα αναζητεί άμεσες λύσεις στην επίθεση μετά τα φετινά τους προβλήματα. Δεν είναι τυχαίο ότι ήδη από τον Νοέμβριο είχε πέσει στο τραπέζι το σενάριο του δανεισμού του.

Παράλληλα, στο παιχνίδι βρίσκεται και η Ζενίτ, η οποία είχε επιχειρήσει να τον αποκτήσει και στο παρελθόν. Τον Φεβρουάριο του 2024 φέρεται να του είχε προσφέρει συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές 3,5 εκατ. ευρώ, πρόταση που τότε δεν προχώρησε.

Αναλυτικά τι αναφέρει το δημοσιεύμα: «Ένας έμπειρος επιθετικός με ρωσικό διαβατήριο είναι πολύτιμος, κυρίως για ΤΣΣΚΑ και Ζενίτ. Η ΤΣΣΚΑ μοιάζει το φαβορί: είναι η ομάδα της καρδιάς του Τσάλοφ και για τους «ερυθρόλευκους» μια γνώριμη λύση, ειδικά με τα προβλήματα στο σκοράρισμα. Τον Νοέμβριο, ο γενικός διευθυντής Ρόμαν Μπαμπάγιεφ είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο δανεισμού. Για τη Ζενίτ, το ενδιαφέρον είχε αποκαλυφθεί ήδη από το φθινόπωρο. Οι Πετρούπολης φέρονται να του είχαν προσφέρει 3,5 εκατ. ευρώ ετησίως τον Φεβρουάριο του 2024, πρόταση που τότε απορρίφθηκε. Σήμερα, όμως, τα δεδομένα έχουν αλλάξει, καθώς η ομάδα του Σεργκέι Σεμάκ ψάχνει άμεσα λύσεις στην επίθεση».