Το… κακό ρόστερ του ΠΑΟΚ, οι διαρροές του Ολυμπιακού

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για το ρόστερ του ΠΑΟΚ και πώς κρίνεται, τα μεταγραφικά του Δικεφάλου που έχουν μπει σε ένα δρόμο και τα διαιτητικά που φουντώνουν λόγω Ολυμπιακού.

Έχασε ο ΠΑΟΚ! Ήταν πολύ κακός ο Δικέφαλος στην χειρότερή του εμφάνιση! Από εκεί και πέρα ανοίγουν θέματα ρόστερ, διαχείρισης, τραυματισμών, αλλά και διαιτησίας!

Κάναμε ένα γκάλοπ χθες για το τι πιστεύει ο κόσμος του ΠΑΟΚ αναφορικά με τα αίτια της εμφάνισης στο Περιστέρι. Η πλειοψηφία ψήφισε ότι οι έξι απουσίες παικτών είναι πολλές για να τις αντέξει η ομάδα, πολύ κοντά και η εκτίμηση ότι έχει γίνει κακή διαχείριση! Η μειοψηφία του 10% εκτιμά ότι φταίει το κακό ρόστερ και οι παίκτες τόσο μπορούν, τόσο παίζουν! Σεβαστές όλες οι απόψεις, το ζήτημα είναι να γίνει σωστή ανάλυση της κατάστασης στο εσωτερικό της ομάδας, εκείνοι να καταλάβουν τι ακριβώς έγινε και ο ΠΑΟΚ έφθασε σε αυτό το σημείο… ανημποριάς, έτσι ώστε να παρθούν αποφάσεις και να δοθούν λύσεις.

Για το ρόστερ πρέπει να σημειώσουμε ότι μέχρι τώρα έκανε πορεία σε Ελλάδα και Ευρώπη, κερδίζοντας μεταξύ άλλων Ολυμπιακό, ΑΕΛ και Λιλ! Όταν βέβαια είσαι Δευτέρα μετά από ήττα στο Περιστέρι, όλα φταίνε και όλοι απαξιώνονται! Δεν είναι έτσι όμως…

Εδώ επάνω μία ακόμη απαραίτητη σημείωση με όσο γίνεται καλύτερα ελληνικά για να μην παρεξηγούμαστε: Όλες μα όλες οι ομάδες στον κόσμο χρειάζονται μεταγραφές. Παντού και πάντα ισχύει κάτι τέτοιο (και στον ΠΑΟΚ) έστω κι αν οι μεταγραφές ΔΕΝ δίνουν μόνιμα τις λύσεις όπως πιστεύει ο κόσμος, ξεχνώντας ότι το ποσοστό επιτυχίας τους είναι κάτω από 50%, πέρα από τον χρόνο προσαρμογής και όλα τα άλλα που ισχύουν. Και κάτι άλλο που ισχύει για τις μεταγραφές και είναι απόδειξη ότι η ΔΟΥΛΕΙΑ και η ΟΡΓΑΝΩΣΗ σε μία ομάδα είναι απείρως πιο σημαντική. Το ποσοστό επιτυχίας των μεταγραφών σε μία ομάδα είναι πολύ μεγαλύτερο όταν εκεί υπάρχουν γερές βάσεις. Όταν υπάρχει ταυτότητα και αρχές. Όταν ένα σύνολο υποδέχεται τους νέους παίκτες έχοντας χτιστεί χρόνια πάνω σε γερές βάσεις, τότε οι πιθανότητες επιτυχίας αυξάνονται. Και ο ΠΑΟΚ εκεί ποντάρει!

Άλλο λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ (και όλοι) χρειάζεται μεταγραφές και άλλο ότι οι υπάρχοντες είναι… λίγοι, σαπάκια, άχρηστοι και ανίκανοι. Το ρόστερ του ΠΑΟΚ δεν είναι δυνατόν να κρίνεται όταν εμφανίζεται με μείον έξι παίκτες σε τέτοια περίοδο επιβάρυνσης με τρία ματς ανά οκτώ μέρες. Η εμπάθεια με την οποία κρίνεται το ρόστερ για να στοχοποιηθούν συγκεκριμένες καταστάσεις φαίνεται ξεκάθαρα όταν δεν υπάρχουν επιχειρήματα. Από εκεί και πέρα είναι και το… «ποιος λέει τι».

Επιπροσθέτως, μία σεζόν χωρίζεται σε περιόδους. Δεν γίνεται να είσαι σε top φόρμα και τους δέκα μήνες. Τώρα ο ΠΑΟΚ είναι δύσκολα όπως και ο Ολυμπιακός, τώρα η ΑΕΚ πετάει, μία ΑΕΚ που πριν δύο μήνες δεν κέρδιζε ούτε την Ηλιούπολη… Στο τέλος θα δούμε ποιος θα έχει περισσότερες καλές περιόδους και ποιος διαχειρίστηκε καλύτερα τις κρίσεις του.

Ο ΠΑΟΚ έκανε χοντρό λάθος με τον φορ και το πληρώνει! Ένα λάθος του οποίου -ευτυχώς- οι συνέπειες έφθασαν στο αποκορύφωμα μέσα Δεκεμβρίου και όχι τον Οκτώβριο! Γι αυτό ο Δικέφαλος θα πάρει νωρίς παίκτη εκεί, με τις διαπραγματεύσεις να προχωρούν. Το βασικό είναι να πιάσει αυτή η μεταγραφή και μάλιστα νωρίς, με τον προπονητή να θέλει ο παίκτης να έρθει… σήμερα και αύριο να παίζει. Η ανακοίνωση για φορ θα γίνει σύντομα. Από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ αποφάσισε να πάρει και στόπερ που πρέπει να είναι καλύτερος από τους υπάρχοντες. Βρέθηκαν κι εκεί δύο καλές υποψήφιες λύσεις Και ο φορ και ο στόπερ και ο Ζαφείρης αποκτούνται για να βασιστεί ο ΠΑΟΚ επάνω τους για χρόνια. Αν ο ΠΑΟΚ βρει και πολύ καλό εξτρέμ, θα πάρει.

Κλείνοντας… Αν ο ΠΑΟΚ αρχές Ιανουαρίου εμφανιστεί με συν τρεις παίκτες, είναι βέβαιο 100% ότι θα αλλάξει προς το καλύτερο; Έτσι απλό είναι; Μακάρι να ήταν… Ο ΠΑΟΚ αφού βγάλει και αυτή την δύσκολη εβδομάδα, θα περιμένει τους έξι τραυματίες του, θα έχει στάνταρ τον Ζαφείρη που ήδη προπονείται σε μία πολύ σωστή κίνηση, θα έχει άλλον φορ αφού επιστρέψει και ο Γιακουμάκης και βασιζόμενος στις πολύ καλές αρχές που του έχει δώσει ο Λουτσέσκου θα προσπαθήσει να επανακάμψει στην διεκδίκηση των στόχων του. Το κανονικό ποδόσφαιρο δεν είναι όπως στις παιχνιδομηχανές που αν πάρεις τρεις παίκτες με ranking 90 και αποχωρήσουν άλλοι τρεις με 75, τότε είναι σίγουρο ότι θα παίζεις και καλύτερα…

Η ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΓΙΑ ΕΠΟ

Ο πολύ κακός ΠΑΟΚ αν έπαιρνε το πέναλτι του Ντεσπόντοφ στο Περιστέρι (εκεί που ο βοηθός Κωσταράς φάνηκε να υποδεικνύει θέατρο) μάλλον δεν θα έχανε από αυτόν τον Ατρόμητο. Δεν ήταν μαρς-πέναλτι, αλλά έχουν δοθεί πολύ χειρότερα. Ο ΠΑΟΚ που δεν μίλησε γι αυτό, δεν μίλησε για το χέρι μετά από σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο που δεν κρίθηκε καν από τον VAR αφού ο αγώνας δεν σταμάτησε, ένας ΠΑΟΚ που γενικά δεν ανεβάζει τους τόνους, παρά μόνο για τον Σιδηρόπουλο για τον οποίο προφανώς είχε πολλά στοιχεία και ενδείξεις για όσα (μαζί με τον Κωσταρά) έκαναν στο Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ.

Ο Ολυμπιακός δεν άντεξε και έβγαλε το πραγματικό του πρόσωπο! Να οι διαρροές κατά της ΕΠΟ, να και τα υπονοούμενα για τον ΠΑΟΚ επειδή δεν ευνοείται όπως είχε μάθει τόσα χρόνια. Όλα αυτά δεν είναι εντυπώσεις που δημιουργούν επειδή δεν έχουν το 50-50, αλλά επειδή δεν ευνοούνται! Τα βάζουν με τους Γερμανούς διαιτητές επειδή με Έλληνες έχουν εννιά στα εννιά και τέσσερις κίτρινες κάρτες, ενώ με τους ξένους σε πέντε ματς δεν έχουν κερδίσει τα τρία και έχουν πάρει 15 κίτρινες κάρτες. Έχουν σκάσει επειδή η ΚΕΔ έστειλε εκτός ορισμών τον Βεργέτη για το Ολυμπιακός-Κηφισιά. Ξαφνιάστηκαν και με την πολύ μεγάλη τιμωρία του Σιδηρόπουλου! Αλλιώς είχαν μάθει…

Από την άλλη η ΚΕΔ και ειδικά η ΕΠΟ, όσο φωνάζουν και οι τέσσερις μεγάλοι, τόσο αισθάνεται ότι υπάρχει ισορροπία! Κανείς δεν έχει μόνιμη εύνοια! Μόνο ο Άρης καταφέρνει και στα δύο ματς με Ολυμπιακό, στο Άρης-Παναθηναϊκός, αλλά και στο Άρης-ΠΑΟΚ να είναι εκείνος που αφήνει τους αντιπάλους με τόσο μεγάλα παράπονα…