Το επικείμενο μεταγραφικό παζάρι του Ιανουαρίου μονοπωλεί το ενδιαφέρον στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.

Sportday: Το «Mendi Transfer», η φιλοσοφία του Μεντιλίμπαρ σχετικά με τις μεταγραφές. «Αλμέιδα ή Ματίας», οι ομοιότητες και οι διαφορές των δύο προπονητών της ΑΕΚ.

Livesport: «Αρχοντάς των σερί» νικών ο Μάρκο Νίκολιτς. «Αγωνία για Ναν» και την συμμετοχή του στο σημερινό παιχνίδι κόντρα στην Φενέρ. «Αλλάζει τα όπλα του» στην επίθεση τον Γενάρη ο Παναθηναϊκός του Μπενίτεθ.

Φως των σπορ: «Στα πόδια» των Γιάρεμτσουκ και Ταρέμι η επίθεση του Ολυμπιακού όσο θα λείπει στο Copa Africa ο Ελ Καμπί. «Το πρέπει με την Βαλένθια» του μπασκετικού Ολυμπιακού.

Κόκκινος Πρωταθλητής: «Οι αλλαγές του 2026» που πρέπει να γίνουν, ώστε να διατηρηθούν στην κορυφή οι ερυθρόλευκοι.

Ώρα των σπορ: «Κάνει μαγικά» ο Νίκολιτς στον πάγκο της Ένωσης.