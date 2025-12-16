Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (16/12) στο Gazzetta
Sportday: Το «Mendi Transfer», η φιλοσοφία του Μεντιλίμπαρ σχετικά με τις μεταγραφές. «Αλμέιδα ή Ματίας», οι ομοιότητες και οι διαφορές των δύο προπονητών της ΑΕΚ.
Livesport: «Αρχοντάς των σερί» νικών ο Μάρκο Νίκολιτς. «Αγωνία για Ναν» και την συμμετοχή του στο σημερινό παιχνίδι κόντρα στην Φενέρ. «Αλλάζει τα όπλα του» στην επίθεση τον Γενάρη ο Παναθηναϊκός του Μπενίτεθ.
Φως των σπορ: «Στα πόδια» των Γιάρεμτσουκ και Ταρέμι η επίθεση του Ολυμπιακού όσο θα λείπει στο Copa Africa ο Ελ Καμπί. «Το πρέπει με την Βαλένθια» του μπασκετικού Ολυμπιακού.
Κόκκινος Πρωταθλητής: «Οι αλλαγές του 2026» που πρέπει να γίνουν, ώστε να διατηρηθούν στην κορυφή οι ερυθρόλευκοι.
Ώρα των σπορ: «Κάνει μαγικά» ο Νίκολιτς στον πάγκο της Ένωσης.
