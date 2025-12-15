Το μέλος του Δ.Σ. της ΠΑΕ ΑΕΚ, Νίκος Παντερμαλής, εκπροσώπησε το κλαμπ και τον Μάριο Ηλιόπουλο στη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ έδωσε το «παρών» στην εκδήλωση του Σαββάτου 13 Δεκεμβρίου για το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, με την οποία σηματοδοτήθηκε η επίσημη έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων. Το event πραγματοποιήθηκε στο Πάρκο του Μνημείου Μικρασιατών και Αλησμόνητων Πατρίδων.

Την Ένωση εκπροσώπησε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Νίκος Παντερμαλής, υπεύθυνος για τις σχέσεις της ΑΕΚ με το Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, και μετέφερε τον χαιρετισμό του διοικητικού ηγέτη του Δικεφάλου, Μάριου Ηλιόπουλου, που ήταν ο εξής: «Σήμερα σας φέρνουμε εδώ νοητά τη σπίθα από τα πάτρια εδάφη της Σαμψούντας, εκεί όπου η ομάδα μας θριάμβευσε προχθές, για να μας θυμίζει την δύναμη του Ελληνισμού».

Ο Παντερμαλής τόνισε επίσης, μεταξύ άλλων: «Η ΑΕΚ είναι κομμάτι της ψυχής αυτής της πόλης. Για περισσότερο από έναν αιώνα, η κιτρινόμαυρη καρδιά χτυπά εδώ -στη Νέα Φιλαδέλφεια, στο σπίτι μας — κουβαλώντας μνήμες, αξίες και ευθύνη. Με βαθιές ρίζες στην ιστορία και τον πολιτισμό του τόπου, η ΑΕΚ επιδιώκει να είναι παρούσα όχι μόνο στα γήπεδα, αλλά και στην κοινωνία. Να στέκεται δίπλα στις τοπικές κοινότητες, να στηρίζει δράσεις που γεννούν χαμόγελα, που καλλιεργούν τη δημιουργικότητα και ενισχύουν την κοινωνική συνοχή».

Αξιοσημείωτο πως όλα τα δρώμενα της εκδήλωσης για τα παιδιά ήταν χορηγία της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ.