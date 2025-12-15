Το Gazzetta καταγράφει τα πεπραγμένα του Ρόμπερτ Λιούμπισιτς στην κορυφαία του εμφάνιση με την φανέλα της ΑΕΚ, στο νέρο του ρόλο.

Δεν είναι υπερβολή να πούμε πως ούτε ο πλέον αισιόδοξος φίλος της ΑΕΚ περίμενε πως θα κυλούσε κατ' αυτόν τον τρόπο το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό, για το οποίο ο ίδιος ο Μάρκο Νίκολιτς είχε σημάνει... συναγερμό! Ο Δικέφαλος στο Αγρίνιο πήρε την πιο ευρεία εκτός έδρας νίκη της χρονιάς, κόντρα στα Καναρίνια που του είχαν βάλει δύσκολα στη Νέα Φιλαδέλφεια σε πρωτάθλημα και Κύπελλο και είχε «προβληματίσει» και τους υπόλοιπους «μεγάλους» την τρέχουσα σεζόν, ενώ το πρόσωπο της αναμέτρησης ήταν ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς! Ο ορισμός του... άσου από το μανίκι του Σέρβου τεχνικού της Ένωσης.

Καταρχάς αποτέλεσε έκπληξη μόνο και μόνο η επιλογή του Αυστροκροάτη χαφ στην αρχική ενδεκάδα. Χαρακτηριστικό πως στον πρώτο γύρο ο 26χρονος μέσος δεν ήταν βασικός ούτε σε ένα παιχνίδι του πρώτου γύρου και 8/13 παιχνίδια της Stoiximan Super League τα είδε από τον πάγκο!

Οι ευκαιρίες που πέταξε και η «έμπνευση του Νίκολιτς

Ο Μάρκο Νίκολιτς του έδωσε τις ευκαιρίες του στην αρχή της σεζόν, καθώς χρησιμοποιήθηκε βασικός στα δυο παιχνίδια με τον Άρη Λεμεσού αλλά και στο ματς με την Άντερλεχτ στο Βέλγιο, όμως η μη ανταπόκριση του στα «θέλω» του προπονητή του τον έθεσε εκτός ευρωπαϊκής λίστας στη League Phase του Conference League.

Αυτό φυσικά δε σημαίνει πως ο γεννημένος στην Βιέννη με καταγωγή από την Κροατία ποδοσφαιριστής έμεινε εκτός ομάδας, απλά έπρεπε να δουλέψει ακόμα πιο σκληρά ώστε να διεκδικήσει τη θέση του σε ένα ρόστερ που είναι γεμάτο με ποιοτικούς ποδοσφαιριστές στους χώρους που κινείται. Ένα πρώτο «μήνυμα» του Νίκολιτς πως... βλέπει τον Λιούμπισιτς ήταν η επιλογή να τον συμπεριλάβει... από το παράθυρο στη λίστα, ως προσωρινό αντικαταστάτη του Ζίνι και μάλιστα τον χρησιμοποίησε στην εντός έδρας «εξάρα» επί της Αμπερντίν, όπου είχε και μια υπέροχη ασίστ στον Κουτέσα, όμως σε ένα ματς που είχε... τελειώσει.

Ενδιάμεσα ο «Λιούπι» δεν κατάφερε να κάνει τη διαφορά ούτε στα ματς Κυπέλλου με το Αιγάλεω και την Ηλιούπολη, οι οποίες... δίνουν μάχη για την παραμονή τους στη Super League 2, ενώ ειδικά κόντρα στη δεύτερη αντικαταστάθηκε από την ανάπαυλα.

Η «έμπνευση» του Μάρκο Νίκολιτς για την αξιοποίηση του Λιούμπισιτς ήταν να τον χρησιμοποιήσει σε ρόλο ακραίου μεσοεπιθετικού στο νέο σύστημα που έχει εφαρμόσει στην ΑΕΚ. Από τη στιγμή που ο Κοϊτά αποδίδει (πολύ) καλύτερα ως δεύτερος επιθετικός οι μοναδικοί «γνήσιοι» εξτρέμ στο ρόστερ είναι οι Ελίασον (δεξιά) - Κουτέσα (αριστερά), οι οποίοι το περασμένο διάστημα ήταν νοκ άουτ. Συνεπώς ο Σέρβος αντί για wingers χρησιμοποιεί δύο μέσους, οι οποίοι έχουν ελευθερία πίσω από το επιθετικό δίδυμο. Εντός συνόρων οι κύριες επιλογές είναι Καλοσκάμης - Ζοάο Μάριο, ενώ στη Σαμψούντα σε αυτό το ρόλο χρησιμοποιήθηκαν οι Πινέδα - Περέιρα. Και κάπου εδώ έρχεται να «κουμπώσει» ο «Λιούπι».

Η δεύτερη ευκαιρία μιας μεγάλης επένδυσης

Το πρώτο δείγμα αυτής της ιδέας ήταν στο ματς της περασμένης αγωνιστικής με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, όπου ο Λιούμπισιτς αγωνίστηκε στο φινάλε σε αυτή τη θέση και βρήκε το πρώτο του γκολ στη φετινή χρονιά. Παρόλο που ο Αυστροκροάτης έπαιξε μόλις λίγα λεπτά κόντρα στους Περιστεριώτες ο Νίκολιτς έκανε ειδική αναφορά σε αυτόν στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε.

«Είμαι χαρούμενος για την απόδοση του Λιούμπισιτς σε αυτή τη νέα θέση και ίσως σκεφτώ να τον χρησιμοποιώ στα πλάγια. Είναι κάτι που ίσως λάβω υπόψιν μου», είχε πει ο Νίκολιτς, όμως ποιος θα περίμενε πως στο επόμενο ματς ο 26χρονος χαφ θα ήταν βασικός και θα έκανε όσα δεν είχε κάνει τους προηγούμενους 23 μήνες με το Δικέφαλο στο στήθος;

Ο «Λιούμπι» αγωνίστηκε μαζί με τον Ζοάο Μάριο σε ελεύθερο ρόλο πίσω από το δίδυμο Γιόβιτς - Καλοσκάμης (ο νεαρός επί της ουσίας ήταν αντί-Κοϊτά), έχοντας την ελευθερία να κινηθούν είτε στα πλάγια, είτε κεντρικά για να δώσουν υπεραριθμία στον άξονα και να «γεμίσουν» την περιοχή του Τσάβες. Χαρακτηριστικό αυτής της «ρευστής» κίνησης είναι πως στη φάση του γκολ του Ζοάο Μάριο ο Αυστροκροάτης κινείται από τα αριστερά, ενώ ήταν αρκετές οι φορές που βρέθηκε από την αντίθετη πλευρά, λόγω της διαγώνιας κίνησης που είναι σήμα κατατεθέν στο παιχνίδι του.

Ο Λιούμπισιτς στο Αγρίνιο έκανε... όργια, καθώς ήταν μέσα σε 4/5 γκολ της ομάδας του! Από δικό του κλέψιμο «γεννιέται» η φάση και ακολουθεί η κεφαλιά από την οποία προήλθε το 1-0, είχε ασίστ για το 2-0 του Ζοάο Μάριο και σκόραρε δις μέσα σε τρία λεπτά στο δεύτερο μέρος. Θυμίζουμε πως εκτός αυτών είχε δοκάρι μόλις στο 10ο λεπτό με σέντρα - σουτ από τα δεξιά, ενώ ήταν από τους κινητήριους μοχλούς της ομάδας του Νίκολιτς.

Ένα από τα χαρακτηριστικά του Λιούμπισιτς που έκαναν την ΑΕΚ να δαπανήσει 4 εκατομμύρια ευρώ (ειδικά) στη Ντινάμο Ζάγκρεμπ για να τον αγοράσει είναι το γεγονός πως ο Αυστροκροάτης είχε την ευχέρεια να παίξει σε αρκετές θέσεις. Ο αριστεροπόδαρος μέσος δεν είχε καταφέρει να έχει μια σταθερή απόδοση και να προσφέρει τα επιθυμητά/αναμενόμενα ως 8αρι, δεύτερος αμυντικός μέσος, εσωτερικός χαφ σε ρόμβο, επιτελικός μέσος ή δεύτερος επιθετικός. Μένει να δούμε αν αυτός ο νέος ρόλος μπορεί να κάνει τον «Λιούμπι» τον παίκτη που θαύμασε ο Δικέφαλος στα ματς με τους Κροάτες για τα προκριματικά του Champions League ή ήταν απλά μια... φωτοβολίδα.

Λιούμπισιτς vs Παναιτωλικός

Γκολ: 2

Ασίστ: 1 *

Key passes: 2

Μεταβιβάσεις: 31/39 (79%)

Πάσες στο αντίπαλο μισό: 18/24 (75%)

Tελικές (στο στόχο): 4 (4)

Δοκάρι: 1

Επαφές με την μπάλα: 55

Ντρίμπλα: 1/1

Κερδισμένα φάουλ: 2

Aνακτήσεις: 4

Μονομαχίες: 4/8

* Η στατιστική δεν καταγράφει ως ασίστ την κεφαλιά στο γκολ του Πινέδα, καθώς έκανε επαφή ο Τσάβες