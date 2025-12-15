Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ιταλία η Μπρέντφορντ παρακολουθεί στενά την περίπτωση του μεσοεπιθετικού της ΑΕΚ, Δημήτρη Καλοσκάμη.

Η ΑΕΚ επένδυσε πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ το περασμένο καλοκαίρι για να αγοράσει τον Δημήτρη Καλοσκάμη από τον Ατρόμητο και παρόλο που ο νεαρός μεσοεπιθετικός δεν δηλώθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα έχει βασικό ρόλο στα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς στα εγχώρια παιχνίδια.

Ο διεθνής με την Εθνική Ελπίδων χαφ με τις εμφανίσεις του τόσο με το Δικέφαλο στο στήθος, όσο και στα τελευταία ματς με τα γαλανόλευκα φέρεται να έχει προσελκύσει ενδιαφέρον από ομάδες του εξωτερικού.

Όπως υποστηρίζει το «tuttomercatoweb» o Καλοσκάμης έχει τραβήξει τα... βλέμματα ομάδων της Serie A, χωρίς να τις κατονομάζει, αλλά κι ενός κλαμπ της Premier League. Ο λόγος για την Μπρέντφορντ.

Otro talento griego puede acabar en la Premier League: el Brentford apunta a Kaloskamishttps://t.co/cY6cCPyvcZ pic.twitter.com/bGh1Npi6EX December 15, 2025

Οι Ιταλοί κάνουν ειδική αναφορά στο ελληνικό «κύμα» των νεαρών Ελλήνων στην Premier League, όπως οι συμπαίκτες του ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ στην Εθνική Ελπίδων, Μπάμπη Κωστούλα και Στέφανου Τζίμα.

Στην πρώτη του σεζόν με τα κιτρινόμαυρα ο Καλοσκάμης μετράει 16 εμφανίσεις, με τρία γκολ και δύο ασίστ.