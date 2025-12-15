Το μήνυμα της ΑΕΚ ενόψει του κρίσιμου ματς με την Κραϊόβα για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Η ΑΕΚ μετά την «γκέλα» με τη Σάμροκ Ρόβερς στη Νέα Φιλαδέλφεια (1-1) μπήκε σε... beast mode. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς «τρέχει» νικηφόρο σερί οκτώ αναμετρήσεων, με τις δύο εξ αυτών να είναι στις έδρες της Φιορεντίνα και της Σάμσουνσπορ για το Conference League.

Ο Δικέφαλος είναι «αγκαλιά» με το στόχο της 8αδας στη League Phase και συνάμα της πρόκρισης στους «16» της διοργάνωσης, δίχως να χρειαστεί να αγωνιστεί στα Play Off της τρίτης τη τάξει διοργάνωσης της UEFA.

Φυσικά για να το καταφέρει αυτό η Ένωση έχει μπροστά της τον αγώνα με την Κραϊόβα στη Νέα Φιλαδέλφεια (18/12, 22:00), καθώς με νίκη επί των Ρουμάνων θα «σφραγίσει» το εισιτήριο της για τους «16».

Σε αυτό το πλαίσιο η ΑΕΚ ανέβασε video με τα γκολ σε Φλωρεντία και Σαμψούντα μέσα από το γήπεδο και έκανε κάλεσμα στους Ενωσίτες ενόψει Κραϊόβα.

«Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Ναό μας», αναφέρει η λεζάντα του Δικεφάλου στη σχετική ανάρτηση στα Social Media.